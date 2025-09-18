¡Ú½©¾ì½ê¡Û¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¤¬£´¾¡ÌÜ¡Ö¤Þ¤À£µÆüÌÜ¤À¤±¤ÉÈè¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾»çÍë¡Ê£³£³¡áÌÚÀ¥¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£´¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Öº¸»Í¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂÐ½è¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¼ê½Ñ¤ÈÄ¹´üµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÉÕ¤òËëÆâ¤«¤é»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤«¤é´Ø¼èÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½øÈ×¤Î£µÆü´Ö¤ò£´¾¡£±ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À£µÆüÌÜ¤À¤±¤ÉÈè¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£