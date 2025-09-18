ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を、11月19日から2026年1月4日にまで開催する。

今年のパークのウインターシーズンは、「今日は自分で飾るんだ」をテーマに展開。自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する。

今冬、新たなクリスマス・エンターテイメントとして登場するのは、キラキラとした煌めきと温かさが溢れるクリスマス・マーケットやキャラクターをモチーフにしたクリスマス・フードが勢ぞろいするフードフェス「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」と、光や雪に包まれ、心温まるクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」。

また、壮大で美しい冬だけの演出で魔法界が輝く「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、クリスマスをテーマにしたコスチュームに身を包んだパークの仲間たちとのグリーティングや、誰もが口ずさめるクリスマス定番ソングを本格パフォーマーが熱唱する「パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～」など、“最幸”のクリスマスの時間がパークを包み込む。

USJクリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」

開催期間：11月19日～2026年1月4日

クリスマスを限定メニューが楽しめる「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」初開催！

開催期間：11月4日～2026年1月4日 ※クリスマス・マーケットは12月30日まで

開催店舗：クリスマス・マーケット（ニューヨーク・エリア）、スタジオ・スターズ・レストラン（ハリウッド・エリア）ほか

この冬、華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスが初開催される。スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップし、その時の気分やシーンにあわせてメニューをコーディネートできる。

至福のクリスマス・ナイト・ショー新登場！ 「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」

開催場所：グラマシーパーク（ニューヨーク・エリア）

上演時間・回数：約30分、1日2回開催 ※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

この冬、新登場のクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」が開催される。パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、巨大スクリーンやキャンドル、ランタンなど光の演出が華やかな夜のショーとなっている。

ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、実力派シンガーやダンサーたちと、クリスマスを祝福する豪華なステージを繰り広げる。クライマックスには、ステージで輝くキャンドルやランタンと、会場のゲストが灯すライトが溶け合うようにきらめき、雪がふりそそぎ輝く光に包まれる中、夜空にパイロが打ち上がり、心温まる物語が幸せなフィナーレを迎える。

ホグワーツ城に冬の魔法がかるマッピング・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト ～ウインター・マジック～」今年も開催

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、マッピング・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト ～ウインター・マジック～」を今年も開催、ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかる。愉快なスノーマンが登場したり、フクロウ便がプレゼントを運んだり、幻想的で感動的な魔法界の冬景色が次々と現れる。フィナーレでは、ホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降りる。

クリスマス衣装のミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティのスペシャル・グリーティング登場！

パークの人気者たちも、この時期だけのかわいい衣装でゲスト迎える。クリスマス・コスチュームをテーマにイルミネーションのミニオンたちが登場する、ハッピーなグリーティング「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート & グリート」は、今年エリア拡張し新アトラクションも加わった「ミニオン・パーク」で開催。

「ユニバーサル・ワンダーランド」の仲間たちとのグリーティング「ユニバーサル・ワンダーランド ～レッツ・ロック・トゥギャザー！～」では、チャーリー・ブラウンやエルモ、ハローキティたちとクリスマス・ソングで楽しく踊ってふれあって、大人も子ども楽しい時間を過ごすことができる。

人気のロックなシンギング・ショーは、クリスマス限定の「パワー・オブ・ロック ～ホリデー・ロッキン！～」となって登場。クリスマスの人気楽曲を、本格派パフォーマーが目の前で熱唱しダンスするエネルギッシュなステージとなっている。

ユニバーサル・ワンダーランド～レッツ・ロック・トゥギャザー！～

ミニオン・ジングル・ベロー・ミート & グリート ※画像は昨年実施のものです

パワー・オブ・ロック～ホリデー・ロッキン！～ ※画像は昨年実施のものです

「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」特別鑑賞エリア入場券を発売

【「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」特別鑑賞エリア入場券】

発売期間：9月19日12時～

開催期間：11月19日～2026年1月4日

価格：2,100円

発売場所：公式WEBサイト、ローソンチケット（WEBサイト）

今年新登場の「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」では、特別鑑賞エリア入場券が発売される。グラマシーパーク（ニューヨーク・エリア）のステージ正面に設置されるこの有料エリアには、「立ち見エリア」と「座り見エリア」があり、パークの仲間たちやエンターテイナー、そして光や映像など特別演出による感動のパフォーマンスを間近で楽しめる。さらに、エンターテイナーがステージ下までやってくる特別な演出も体験できる。

※特別鑑賞エリア内には、立ち見、座り見があります。各エリアの定員状況によっては、ご希望のエリアをお選びいただけない場合があります

※イスなど高さのある座席の持ち込み、使用はできません

1日1組限定「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ～最上級ラグジュアリープラン～」

発売期間：9月19日12時～12月24日

開催期間：11月20日～2026年1月4日 ※除外日あり

価格：1,049,800円～（4名まで/※入場日により価格が異なります）

発売場所：「帝国ホテル 大阪」または「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」ホテルサイト

この冬限定、1日1組しか体験できない、ラグジュアリーな「VIP エクスペリエンス」が登場する。ツアーの参加者しか体験できないグリーティングやVIPエクスペリエンス専用レストランや、人気の「パークサイド・グリル」で楽しむ、ラグジュアリーなディナー、さらに多くのゲストが帰りはじめるパーククローズ時間に人気エリアや好きな場所への案内など、まるでパークをひとり占めしているような特別体験が楽しめる。

専任ガイドがカスタマイズするプライベート・ツアーに加え、「帝国ホテル 大阪」または、「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」でのワンランク上のデラックスな部屋での宿泊も付いた、至れり尽くせりのラグジュアリーな1日が体験できる。そのほか、細部まで行き届いた豪華なサービスや特典が盛りだくさんな内容となっている。

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス（入場券）が必要です

クリスマスがもっと“最幸”に！ ピーコック・シアターで大人気の「ユニバーサル・パーティ」が3年ぶりに一般公開

パーク内ピーコック・シアターで開催の団体・企業向け人気プログラム「ユニバーサル・パーティ」。そのクリスマス特別バージョンが、3年ぶりに個人でも楽しめる。会場を華やかに彩るクリスマス装飾や音楽、クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを体験できる。

開催日：12月4日、12月5日、12月11日、12月18日、12月19日、12月22日～12月29日

開催場所：ピーコック・シアター

上演時間・回数：約120分 1日2回開催（11時～、16時～）

価格：大人 10,900円～、子ども 9,900円～（全席指定）

販売開始：10月2日12時 販売開始

発売場所：公式WEBサイト ※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス（入場券）が必要です

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.