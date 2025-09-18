女子ゴルフ「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が9月19日に開幕します。大会には、現役の大学生でありながらプロゴルファーデビューした愛知県高浜市出身・神谷桃歌選手が出場します。



神谷桃歌選手は2023年、アマチュアながら出場した54回大会でベストアマに輝きました。プロゴルファーとしてルーキーイヤーの2025年は、レギュラーツアーに5試合出場して最高成績は15位。着々と実力をつけ、今大会のニューヒロイン候補です。





そんな神谷選手は中京大学に通う現役の女子大学生で、文武両道のアスリートです。神谷選手：「やっぱり競技人生の方が短いから、大学に行こうかなと思って決めました。試合をやって、練習して、ホテルに帰ってきたらレポートをやって、みたいな感じなので、大変じゃないと言ったら嘘かなと思いますけど、でもなんとかなります」ゴルフと学業の両立を支える秘訣が。自宅の庭には父親手作りのネットがあり、アプローチ練習などに励むことが出来ます。まさしく自宅が“プチ練習場”になっています。神谷選手：「ちょっと気になることがあったら練習できますし、ありがたいですね。この状況で練習ができるのは大きいかなと、成長しているのかなと思います」そしてもう一つ、神谷選手の成長を支える“とっておきの場所”が近所にあります。プロゴルファーの生命線ともいえる、ゴルフクラブの工房『ゴルフ クラフト スティンガー』です。神谷選手：「クラフトマンの“はせやん”です。はせやんに（フィッティングを）やってもらってから、ジュニアの時から成績も出るようになったので」日本でも数少ない人にしかできない技術で、多くのプロゴルファーを支える長谷川さん。地元出身の神谷選手への期待はひとしおです。長谷川晋也さん：「あとはね、優勝。得意の新南愛知カントリークラブでね」神谷選手：「ずっと育ってきた場所、生活してきた場所なので、ここで勝ちたいなという気持ちはめちゃくちゃ強いです。皆さんにいいところが見せられるように、頑張りたいなと思います」