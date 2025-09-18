ロンドン市場はドル買い一服で始まる、米債利回り低下 ユーロドルは下げを消す＝ロンドン為替



ロンドン市場は、東京市場でのドル買いが一服して始まっている。米１０年債利回りが４．０８％付近から４．０５％割れへと低下していることが重石。ドル円は147.53レベルを高値に、足元では147.10台まで反落。ユーロドルは1.1781レベルに安値を広げたあと、1.1820付近に反発しており、昨日のＮＹ終値水準を上回っている。ポンドドルも1.3586レベルまで下押しされたあとは、1.3615-20レベルまで買い戻されている。



USD/JPY 147.20 EUR/USD 1.1818 GBP/USD 1.3615

