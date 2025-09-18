BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3・第4水曜後10・30）が17日に放送され、巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）がVTR出演。持ち前の“不思議ちゃん”キャラクター全開となり、スタジオで見ていた出演者たちをほっこりさせた。

8月の放送で、番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）、大竹一樹（57）から7・8月度MSP（もっとも・さまぁ〜ずに刺さった・プレーヤー）に選出されていた森田。この日はそれを記念して番組が行ったインタビューの様子がオンエアされた。

まずは「さまぁ〜ず」について知っているか聞かれると「さすがに存じております」と丁寧に答えた森田だったが、印象を聞かれると「凄い…おもしろい…？」となぜか語尾を上げて疑問形の形になってしまい、スタジオで見ていたさまぁ〜ずや宮崎瑠依（42）はすでにもうニッコニコ。

さらに番組側からMSP恒例の特大タオルを進呈され、それを笑顔で広げてカメラに見せながら感想を聞かれると「自分で何書かれてるか見えてない…」と正直に答えた。

慌てたインタビュアーから是非見てくださいと促され「左打者へのツーシーム最高！ガンバレ遅咲きルーキー！贈 さまぁ〜ず」の文字を読むと「あぁ、なるほどです」とほほ笑む森田。

「左バッターへのツーシームっていうのは凄い武器にしてるといいますか、大事にしている球種の一つなので、評価していただけたのは凄いうれしいなと思います」と感謝していた。