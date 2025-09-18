フリマアプリでの心温まる取引エピソードがSNSで話題を集めている。

【映像】フリマアプリでのまさかの値下げ理由

投稿したのは、九藤さん（@Saori_Kudou_）。5年以上前にフリマアプリで服を購入した際の心温まるやり取りをXに投稿した。投稿者がフリマアプリで商品を購入しようとしたところ、出品者が半額以下に値下げしてくれた。「さすがに下げすぎでは？」と戸惑う投稿者に対し、出品者が明かした値下げの理由は「今日は機嫌がいいからね！なんと夕飯が大好物の“エビピラフ”」という、なんとも微笑ましいものだった。

投稿を見た人からは「なんだか私もエビピラフを好きになりそう！」「こういう優しい気持ちが連鎖する世の中になればいいね」「オークションで本棚買ったら、送料だけで本体無料にしてもらったことがある。あの人の夕飯もエビピラフだったのだろうか⋯？」などの声が寄せられ、投稿には34万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は9月17日14時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、九藤さんを取材。「このやりとりの後、実際に半額以下で購入することができました。もちろんお礼は申し上げましたが、それ以上の会話はありませんでした。ほかの出品者の方はわたしの住所を見て『地元だ！嬉しい！』と喜び、思い出話を語ってくださったこともありました。フリマアプリは時に魔境とも呼ばれていますが、素敵な方もたくさんいらっしゃるのだと改めて感じました。でも魔境の側面は否定できないのでご利用は計画的に」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）