　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


48749.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
47400.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
46032.64　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
45594.30　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
45580.76　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

45303.43　　★日経平均株価18日終値

45112.49　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44662.40　　6日移動平均線
44372.50　　新値三本足陰転値
44192.33　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
44146.11　　均衡表転換線(日足)
43761.42　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43671.92　　均衡表基準線(日足)
43272.18　　25日移動平均線
42547.60　　均衡表転換線(週足)
42438.73　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42352.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
41942.09　　13週移動平均線
41510.59　　均衡表雲上限(日足)
41431.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40894.29　　75日移動平均線
40511.73　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40386.09　　均衡表雲下限(日足)
40122.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39283.16　　26週移動平均線
38914.19　　200日移動平均線
38303.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38157.04　　均衡表雲上限(週足)
38150.71　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36484.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36127.58　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32972.01　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29816.44　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.00(前日94.16)
ST.Slow(9日)　　94.59(前日94.85)

ST.Fast(13週)　 94.28(前日93.86)
ST.Slow(13週)　 88.95(前日88.81)

［2025年9月18日］

株探ニュース