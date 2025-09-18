

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





48749.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)

47400.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)

46032.64 ボリンジャー:＋3σ(25日)

45594.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)

45580.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)



45303.43 ★日経平均株価18日終値



45112.49 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44662.40 6日移動平均線

44372.50 新値三本足陰転値

44192.33 ボリンジャー:＋1σ(25日)

44146.11 均衡表転換線(日足)

43761.42 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43671.92 均衡表基準線(日足)

43272.18 25日移動平均線

42547.60 均衡表転換線(週足)

42438.73 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42352.03 ボリンジャー:-1σ(25日)

41942.09 13週移動平均線

41510.59 均衡表雲上限(日足)

41431.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

40894.29 75日移動平均線

40511.73 ボリンジャー:-3σ(25日)

40386.09 均衡表雲下限(日足)

40122.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

39283.16 26週移動平均線

38914.19 200日移動平均線

38303.41 ボリンジャー:-2σ(13週)

38157.04 均衡表雲上限(週足)

38150.71 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36484.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

36127.58 ボリンジャー:-1σ(26週)

32972.01 ボリンジャー:-2σ(26週)

29816.44 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 93.00(前日94.16)

ST.Slow(9日) 94.59(前日94.85)



ST.Fast(13週) 94.28(前日93.86)

ST.Slow(13週) 88.95(前日88.81)



［2025年9月18日］



株探ニュース

