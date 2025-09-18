[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1551銘柄・下落1304銘柄（東証終値比）
9月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2914銘柄。東証終値比で上昇は1551銘柄、下落は1304銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが137銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は225円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2307> クロスキャト 1370 +230（ +20.2%）
2位 <3823> ＷＨＤＣ 85 +7（ +9.0%）
3位 <8944> ランビジネス 229 +12（ +5.5%）
4位 <4882> ペルセウス 358.9 +13.9（ +4.0%）
5位 <7360> オンデック 1052.9 +37.9（ +3.7%）
6位 <7932> ニッピ 12000 +380（ +3.3%）
7位 <6993> 大黒屋 37.8 +0.8（ +2.2%）
8位 <8836> ＲＩＳＥ 38.8 +0.8（ +2.1%）
9位 <6342> 太平製 2978.9 +57.9（ +2.0%）
10位 <7022> サノヤスＨＤ 255.7 +4.7（ +1.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5947> リンナイ 2987 -708.0（ -19.2%）
2位 <8007> 高島 1581 -80（ -4.8%）
3位 <4212> 積水樹 2106 -100（ -4.5%）
4位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
5位 <7640> トップカルチ 216 -9（ -4.0%）
6位 <3647> ジー・スリー 169 -7（ -4.0%）
7位 <4840> トライアイズ 391.1 -12.9（ -3.2%）
8位 <8013> ナイガイ 371.1 -10.9（ -2.9%）
9位 <5721> Ｓサイエンス 250 -7（ -2.7%）
10位 <3787> テクノマセマ 573.1 -15.9（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 13400 +145（ +1.1%）
2位 <7012> 川重 9120 +90（ +1.0%）
3位 <7453> 良品計画 3147 +25.0（ +0.8%）
4位 <5411> ＪＦＥ 1924 +11.5（ +0.6%）
5位 <5401> 日本製鉄 3239.9 +15.9（ +0.5%）
6位 <8058> 三菱商 3522 +17.0（ +0.5%）
7位 <6504> 富士電機 9993.9 +47.9（ +0.5%）
8位 <9766> コナミＧ 21965 +105（ +0.5%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 655.5 +2.8（ +0.4%）
10位 <6857> アドテスト 14590 +60（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1506 -12.0（ -0.8%）
2位 <6503> 三菱電 3745 -18（ -0.5%）
3位 <7261> マツダ 1086.8 -5.2（ -0.5%）
4位 <5711> 三菱マ 2608.6 -12.4（ -0.5%）
5位 <5301> 東海カーボン 1016.3 -4.2（ -0.4%）
6位 <5713> 住友鉱 4305 -15（ -0.3%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 920 -3.0（ -0.3%）
8位 <4324> 電通グループ 3254.9 -10.1（ -0.3%）
9位 <2801> キッコマン 1305.6 -3.9（ -0.3%）
10位 <6506> 安川電 3100.1 -8.9（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
