　9月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2914銘柄。東証終値比で上昇は1551銘柄、下落は1304銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが137銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は225円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2307>　クロスキャト　　　 1370　　+230（ +20.2%）
2位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 85　　　+7（　+9.0%）
3位 <8944>　ランビジネス　　　　229　　 +12（　+5.5%）
4位 <4882>　ペルセウス　　　　358.9　 +13.9（　+4.0%）
5位 <7360>　オンデック　　　 1052.9　 +37.9（　+3.7%）
6位 <7932>　ニッピ　　　　　　12000　　+380（　+3.3%）
7位 <6993>　大黒屋　　　　　　 37.8　　+0.8（　+2.2%）
8位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 38.8　　+0.8（　+2.1%）
9位 <6342>　太平製　　　　　 2978.9　 +57.9（　+2.0%）
10位 <7022>　サノヤスＨＤ　　　255.7　　+4.7（　+1.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5947>　リンナイ　　　　　 2987　-708.0（ -19.2%）
2位 <8007>　高島　　　　　　　 1581　　 -80（　-4.8%）
3位 <4212>　積水樹　　　　　　 2106　　-100（　-4.5%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　　-0.4（　-4.0%）
5位 <7640>　トップカルチ　　　　216　　　-9（　-4.0%）
6位 <3647>　ジー・スリー　　　　169　　　-7（　-4.0%）
7位 <4840>　トライアイズ　　　391.1　 -12.9（　-3.2%）
8位 <8013>　ナイガイ　　　　　371.1　 -10.9（　-2.9%）
9位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　250　　　-7（　-2.7%）
10位 <3787>　テクノマセマ　　　573.1　 -15.9（　-2.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　　13400　　+145（　+1.1%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　 9120　　 +90（　+1.0%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3147　 +25.0（　+0.8%）
4位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1924　 +11.5（　+0.6%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　 3239.9　 +15.9（　+0.5%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 3522　 +17.0（　+0.5%）
7位 <6504>　富士電機　　　　 9993.9　 +47.9（　+0.5%）
8位 <9766>　コナミＧ　　　　　21965　　+105（　+0.5%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　655.5　　+2.8（　+0.4%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　14590　　 +60（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1506　 -12.0（　-0.8%）
2位 <6503>　三菱電　　　　　　 3745　　 -18（　-0.5%）
3位 <7261>　マツダ　　　　　 1086.8　　-5.2（　-0.5%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　 2608.6　 -12.4（　-0.5%）
5位 <5301>　東海カーボン　　 1016.3　　-4.2（　-0.4%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4305　　 -15（　-0.3%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　920　　-3.0（　-0.3%）
8位 <4324>　電通グループ　　 3254.9　 -10.1（　-0.3%）
9位 <2801>　キッコマン　　　 1305.6　　-3.9（　-0.3%）
10位 <6506>　安川電　　　　　 3100.1　　-8.9（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

