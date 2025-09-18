DAIGO、愛娘とテレビ“初共演”すぐ近くには北川景子も!　番組で見せた“父親の笑顔”＆ノロケに好感度爆上がり

9月17日放送の『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする?〜』（テレビ朝日系）での、心温まるハプニングが話題となっている。番組MCでもある、ミュージシャンでタレントのDAIGOが、9月で5歳を迎える愛娘とテレビでの“初共演”を果たしたのだ。

DAIGOが料理にチャレンジする人気番組だが、この日は「家族見学会」が開催され、出演者やスタッフの家族がスタジオに観覧に来ていた。

「そんななか、DAIGOさんは、辻調理師専門学校の講師・簾（みす）達也さんの指導のもと『さつま芋ごはん』作りに挑戦していました。すると、画面の外から、かわいらしい声で『パパ……パパ、パパ〜! パパー!!』という声援が飛んだのです。

DAIGOさんは声のするほうに視線を投げかけ、『家族見学会で、うちの娘がカメラの“きわきわ”まで……もう映っても、おかしくない位置にいます』と、すぐ近くにいる娘を見つめながら、幸せそうな表情を浮かべていました」（芸能記者）

さらにこのあと、「DAIGOの好きな炊き込みご飯は？」という、自ら考えたクイズを簾さんに出題しながら、「妻の炊き込みご飯です」とノロケたDAIGO。「そこに、いますけれども」と明かし、妻の北川景子も、画面の外ではあるものの、すぐ近くにいることをうかがわせた。

「このあとも、DAIGOさんと娘さんの微笑ましいやり取り続きました。『パパ、パパ〜』という娘の声に『はい、パパだよ〜』と、手を振って応えたり、完成した料理を試食した娘が『おいしいよー!』と感想を言うと、同じく食べていたDAIGOさんが『ちょっと集中できてませんけど』と困った様子を見せたりと、いつも以上に楽しそうな様子でした」

2024年1月には第2子の長男が誕生。2児の父親であるDAIGOが、不意に見せた子煩悩ぶりに、Xでは、

《DAIGOさん、すっかりパパの顔ですね!》

《娘ちゃんの可愛い声にDAIGOさんの愛情溢れる笑顔が微笑ましかった》

《DAIGOさんまじでええパパさんやなあ》

など、DAIGOの好感度が爆上がりしている様子だ。芸能プロ関係者はこう語る。

「彼がボーカルを務めるロックバンド・BREAKERZが2021年にリリースしたシングル『I love my daughter』のMVでは、当時4カ月の娘さんと初共演を果たしています。

いとおしそうな表情で娘さんを抱きかかえ、そっと頭をなでたり、娘さんの小さい手がDAIGOさんの指を握ったりするなど、愛らしい映像でしたが、テレビ番組でのツーショットはこれまで実現していませんでした。今回は音声だけでしたが、貴重な“共演”を果たしたということですね」

そんなDAIGOは、妻の出産に際し、涙もろい素顔を見せている。

「DAIGOさんは、北川さんが泣く前に大号泣し、助産師さんからハンカチを渡されたそうです。もちろんというべきか、第2子が産まれたときも、お腹のなかでずっと育ててくれた妻への感謝と、母子ともに無事だったという安堵で涙があふれ、涙腺が決壊してしまったそうです。

2025年6月に開かれた『第44回ベスト・ファーザー イエローリボン賞』では、DAIGOさんは芸能部門を受賞しました。その席で『子育てのモットーはK.A.T（子どもに、愛情を、伝える）に尽きる』と断言していました。また、長男はまだ夜泣きがあると語り、自身の成長として『抱っこしながら、片手でミルクを作れるようになった』と笑顔で話していました」（同前）

DAIGOの父親としての一面が、視聴者の心を温めてくれた放送となった。