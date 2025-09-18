USJ、新たなクリスマス・イベント発表 きらびやかな北村匠海ビジュアル「今日は自分で飾るんだ」【イベント概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は18日、新たなクリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を発表した。
『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、11月19日に開幕し、来年1月4日まで実施。テーマは「今日は自分で飾るんだ」。きらびやかなビジュアルには、俳優の北村匠海が登場した。
クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとした瞬間に誰かと自分の幸せを比べて焦ったり、誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするようなクリスマスの過ごし方から、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。
クリスマスをモチーフにした限定メニューを楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場する。このほか『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』や『パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜』などが連日実施される。
■『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』
華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスを、この冬、初開催。スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップし、その時の気分やシーンにあわせてメニューをコーディネートできる。
開催期間：2025年11月4日（火）〜2026年1月4日（日）
※クリスマス・マーケットは12月30日（火）まで
開催店舗：クリスマス・マーケット（ニューヨーク・エリア）、スタジオ・スターズ・レストラン（ハリウッド・エリア）ほか
■『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』
パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、巨大スクリーンやキャンドル、ランタンなど光の演出が華やかな夜のショー。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、実力派シンガーやダンサーたちと、クリスマスを祝福する豪華なステージを繰り広げる。
クライマックスには、ステージで輝くキャンドルやランタンと、会場のゲストの皆さまが灯すライトが溶け合うようにきらめく。雪がふりそそぎ輝く光に包まれる中、夜空にパイロが打ち上がり、心温まる物語が幸せなフィナーレを迎える。
開催場所：グラマシーパーク（ニューヨーク・エリア）
上演時間・回数：約30分、1日2回開催
