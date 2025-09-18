『あいのり』桃、母を心配し激怒 「怒った。すごく怒った」代わりに強制予約
恋愛バラエティー『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が17日、自身のブログを更新。母親の体調不良を心配し、病院に行かないことを強く叱った様子を明かした。
【写真】「娘だから怒れるんですよ」母と父とのショットを添えた桃
桃は「お母さんに、怒った。すごく怒った」と切り出し、母が2週間ほど前から身体のふらつきを感じていたものの、受診していなかったと説明。「『なんで病院いかないの!!』って怒った」と心境を吐露した。前日にもLINEで予約を促していたが実行されておらず、「症状が出てるのに。早く治療すれば大事に至らないかもしれないのに、なぜそこを怠るのかが本当に許せない」と憤りを記した。
さらに「お母さんが元気じゃなくなったら父様が悲しいのに、みんなが悲しいのに。長生きしてほしいのに、ずっと元気でいてほしいのに」と願いを込め、「というわけで、私が代わりに強制的に予約しました」と報告。母と父と過ごした写真も添え、「何事もありませんように」と心配する気持ちをつづった。
この投稿には「優しい」「怒る気持ちわかります」「予約取ってあげて正解」「娘だから怒れるんですよ」「親孝行な娘さん」といったコメントが寄せられ、多くの共感を呼んでいる。
桃は2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際を始め、20年に再婚。21年に長男“たろ”くん、22年に次男“じろ”くんを出産している。
