NHK連続テレビ小説「あんぱん」の脚本を担当している脚本家の中園ミホ氏が情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にVTR出演。「あんぱん」岩男＆息子役でこの日のゲスト濱尾ノリタカ（25）について語った。

中園氏は濱尾の忘れられないエピソードとして「オーディションに来たときに、部屋に入ってきたとたん、全員こっち側、演出家・プロデューサー・脚本家なんですけどゲラゲラ笑ったんですよ。どうしてかっていうと、古着屋さんで買ってきた昭和の衣装。普通のワイシャツとズボンなんですけど、どことなく昭和なんですよ。髪の毛七三に分けて、昭和っぽく入ってこられて。その心意気だけでもう合格！って思ったんですけど」と振り返った。

そして戦地でのシーンでリンとの交流を見て「本当に愛情を持ってリンとじゃれ合ったりしているのが、きっと濱尾さんの中にある温かさとか、愛情の深さだと思う」と語った。

VTRを見ていた濱尾は「大変恐縮でございます」と頭を下げた。オーディションの服は「どうしてもやりたかったんで。普段そういうことってあんまりやり過ぎない方がいいと思ってる、個人的には。ただ、どうしてもやっちゃって」と、家で着替えて、七三で「ジロジロ見られながら行きました」と明かした。みんなが笑ったことについては「なんで？と、思って」と答えた。

戦争のシーンについて濱尾はリンを演じた渋谷そらじが「ほんと人懐っこく、すごく本のことを考えて、ちゃんと向き合ってくださったから。だから仲良くなれたというか、僕の力というか彼の力だと本当に思います」と語った。

そして中園氏は濱尾の演技とか、岩男の演技を見て、ドラマの途中で息子として登場してもらおうと決めて、脚本を書いたことが明かされた。