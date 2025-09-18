¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥ÞÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¡Ö500Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°Âç´¶¼Õº×¡×
¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡×¤Ç¤Ï9·î17Æü¡¢ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö500Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°Âç´¶¼Õº×¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î30Æü15»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤«¤éEC»ö¶È¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÌó50,000ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô500Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö500Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°Âç´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖMAX50¡óOFF¥»¡¼¥ë¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È50ÇÜ¡×¡¢²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¡¢ÀöºÞ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¤òÆÃ²ÁÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÂ³¡¹ÄÉ²ÃÃæ ¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÇã¤¤Êª¡ÊÇã¤¤²ó¤ê¡Ë¤¹¤ë¤È±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ö500Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ªÇã¤¤²ó¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤«¤éEC»ö¶È¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÌó50,000ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£