木下優樹菜、手作り牛丼弁当披露「前夜に仕込んでおくと、朝時短」
【モデルプレス＝2025/09/18】元タレントの木下優樹菜が9月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの牛丼弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜「お子さん喜びそう」と話題の手作り弁当
木下は手作りの牛丼弁当と、別容器に詰められたマスカット、サラダが並んだ写真を公開。続く投稿では調理中の牛肉の様子を見せ、「前夜に仕込んでおくと、朝時短」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「牛丼弁当美味しそう」「お子さん喜びますね」「前の夜から準備してるのさすが」「真似します」といった声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
