コリン・ファレル、自作のB級グルメに思わずFワードで反応
マーゴット・ロビーと共演の『A Big， Bold， Beautiful Journey（原題）』のプロモーションで大忙しのコリン・ファレルが、生放送中に放送禁止用語であるFワードを口にしてしまたようだ。
【写真】コリン・ファレルがイケメン息子と『THE PENGUINーザ・ペンギンー』レッドカーペットに
現地時間9月16日、マーゴットと一緒に情報番組『トゥデイ』に出演したコリンは、撮影中に2人で良く食べたと言う、ポテトチップスを挟んだサンドイッチを紹介。白い安価な食パンにバターをたっぷり塗り、玉ねぎとTaytoというチーズ味のスナックを挟んだものを、第一子妊娠中で食欲が増進していたマーゴットのために「毎晩作り、朝届けるのが僕の仕事だった」と語った。
そして、番組で実際に作ってみせると、マーゴットや司会者とともに一口食べ、「悪くないぞ。Taytoか？ Taytoだな、間違いない」と満足した様子で話し、勢いあまってＦワードを使って「そう思ったんだ！」とコメント。ビックリしたマーゴットがコリンを小突くと、サンドイッチを口いっぱいに頬張ったまま「聞き間違いだよ」とごまかした。
Ｆワードの直前までのやり取りを捉えた映像をシェアした『トゥデイ』のインスタグラムには、「彼は夢の様にスウィート」など、コリンを称賛する声に混じり、「この直後にコリンがＦワードをお見舞いしたんだよね。オモシロかった！」などとコメントが寄せられている。
