ORANGE RANGE、「イケナイ太陽」＆「花」THE FIRST TAKE ver.配信決定
ORANGE RANGEが、9月24日に「イケナイ太陽」「花」の「THE FIRST TAKE」 ver.を配信することが決定した。
フジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス』オープニングテーマとして起用されたことで広く知られ、オリコンストリーミングランキングでは自身初の累計再生数1億回を突破した「イケナイ太陽」。今夏、令和ver. Music VideoもYouTubeに公開され、“致死量の平成”等のワードとともに大きな話題となり2000万再生超えとまだまだバズり中。
「THE FIRST TAKE」の第570回に出演し、披露した「イケナイ太陽」は公開から2か月で880万再生を超え、ストリーミングサービスでの配信が待望の中、いよいよ配信日が決定。さらに、同日9月24日に「花」の「THE FIRST TAKE」ver.も配信が決定した。
「イケナイ太陽 - From THE FIRST TAKE」
Spotify/AppleMusicの事前登録はこちらから
https://smr.lnk.to/IT_TFT_PAPS
「花 - From THE FIRST TAKE」
Spotify/AppleMusicの事前登録はこちらから
https://smr.lnk.to/HANA_TFT_PAPS
◾️＜RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025＞
https://orangerange.com/feature/rwd025
◆チケット料金
1Fスタンディング：5,800円（税込）
2F指定席：6,300円（税込）
2F親子席：大人6,300円（税込）/ 子供2,500円（税込）
※全てドリンク代別
※広島・石川公演は1Fスタンディングのみの受付になります。
2025年9月6日（土）福岡・ Zepp Fukuoka 16:45/17:30
2025年9月7日（日）広島・広島CLUB QUATTRO 16:45/17:30
2025年9月12日（金）愛知・Zepp Nagoya 17:30/18:30
2025年9月13日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30
2025年9月15日（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL 16:30/17:00
2025年9月21日（日）宮城・SENDAI GIGS 16:45/17:30
2025年9月23日（火・祝）北海道・Zepp Sapporo 16:45/17:30
2025年10月3日（金）東京・Zepp DiverCity 17:30/18:30
2025年10月4日（土）東京・Zepp DiverCity 16:00/17:00
関連リンク
◆ORANGE RANGE オフィシャルサイト