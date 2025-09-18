m-floが、RIP SLYMEとのコラボ楽曲となるm-flo loves RIP SLYME「ARIGATTO」（読み：アリガット）のMVを公開した。

◆「ARIGATTO」MV

「ARIGATTO」のテーマは“ありがとう”。友情・リスペクト・カルチャーへの愛、そしてファンへの感謝を込めたリリックは、世代や時代を超えて心に響く。懐かしさと今の空気が融合する本作は、ポジティブでエモーショナルな“感謝のアンセム”として多くの人々に届くだろう。

MVのコンセプトは「救世主」。m-floの3人とRIP SLYMEの5人、計8人は“未来から地球の危機を救うためにタイムリープしてきた救世主”という設定で描かれている。舞台となるのは、どこにでもある日常の定食屋。肩肘を張らない食事風景と、地球を救う壮大な使命とのギャップがユーモラスかつシネマティックに展開する。

物語は、彼らが定食屋で食事をしながら雑談を交わすシーンから始まり、突如テレビに流れる“地球に迫るメテオ”のニュースが転機となる。何気なくお会計を済ませた8人が外へ出て、隕石に立ち向かう姿へとつながり、救われた世界が救世主に感謝を捧げる──そんな大胆かつ遊び心溢れる映像世界が広がっている。

日常と非日常が交錯する中で、“こなれた救世主”としてのヒーロー像を提示することで、m-floとRIP SLYMEの存在感とユーモアが際立つ作品となった。

監督は、これまでもm-floのMVを手掛けてきた 鴨下大輝。数々の話題作で高い評価を得てきた彼が、今回m-floとRIP SLYMEの初共演を映像世界に昇華させた。



m-flo loves RIP SLYME「ARIGATTO」

2025.9.17 0:00

Pre-add / Pre-save : https://ffm.to/arigatto