東京ディズニーリゾートでは、冬のパークコーディネートにぴったりな、ふわふわ素材のグッズが2025年10月16日(木)より発売されます。

やさしいナチュラルカラーの2つのテーマで、寒い日もおしゃれを楽しめるアイテムがそろいました！

今回は、やさしいナチュラルカラーの商品をまとめて紹介します☆

東京ディズニーリゾート “冬のおしゃれを楽しむ”ふわふわグッズ

発売日：2025年10月16日(木)

販売場所：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」など

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

東京ディズニーリゾートに、冬のファッションにアクセントとぬくもりをプラスしてくれる、ふわっとやわらかい素材のグッズが登場！

どんなコーディネートにも合わせやすいナチュラルカラーのアイテムが多数ラインナップ。

カチューシャやファンキャップなどの身につけグッズから、ぬいぐるみ、ポーチまで、お友達とのシミラールックにもおすすめです☆

カチューシャ（ホワイト）

価格：2,200円

冬らしい真っ白なふわふわ素材でできたカチューシャ。

シンプルながらも存在感があり、どんなファッションにも合わせやすいのが魅力です。

カチューシャ（ブラック）

価格：2,200円

淡い色合いがかわいい、ブラックのふわふわカチューシャ。

ホワイトのカチューシャとペアで、お友達やパートナーとのシミラールックを楽しむのも素敵です。

ベレー帽（ホワイト）

価格：3,400円

ミッキーマウスの耳がついた、愛らしいデザインのベレー帽。

ホワイトカラーが冬のコーディネートを明るく見せてくれます。

ベレー帽（ブラック）

価格：3,400円

ブラックカラーで、普段のファッションにも取り入れやすいベレー帽。

さりげないミッキーの耳が、かわいらしさをプラスしてくれます。

マフラー（ホワイト）

価格：3,000円

ボリューム感のある、ホワイトのふわふわマフラー。

首元を暖かく包み込み、冬のパークでの防寒対策にもぴったりです。

マフラー（ブラック）

価格：3,000円

シンプルなブラックカラーで、使い勝手の良いマフラー。

どんなアウターとも相性が良く、一つ持っていると重宝するアイテムです。

ミトン（ホワイト）

価格：2,900円

指先まで暖かい、ミッキーシェイプがデザインされたミトン。

手元をかわいく演出してくれる、冬のパーク散策のお供に最適なグッズです。

ミトン（ブラック）

価格：2,900円

ブラックカラーで汚れも目立ちにくい、実用性も兼ね備えたミトン。

ショルダーバッグ（ナチュラル）

価格：2,900円

にっこり笑顔の「ミッキーマウス」のお顔がそのままデザインされたショルダーバッグ。

ふわふわの触り心地と愛らしい表情に癒やされること間違いなしです。

シュシュ

価格：1,800円

ナチュラルカラーのふわふわ素材で作られたシュシュです。

髪を結ぶだけでなく、手首につけてもかわいいアクセサリーになります。

ベビーキャップ（1）

価格：3,200円

小さなお子さま向けの、愛らしいベビーキャップも登場します。

ふわふわの優しい素材で、デリケートな頭を暖かく包み込みます。

ベビーキャップ（2）

価格：3,200円

ベビーキャップは2種類がラインナップ。

ナチュラルカラーのシリーズで揃えて、親子でのリンクコーデを楽しむのも素敵です。

ぬいぐるみ（ミッキーマウス）

価格：4,200円

ナチュラルカラーのコスチュームを着た「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

抱き心地の良いぬいぐるみです。

ぬいぐるみ（ミニーマウス）

価格：4,200円

ナチュラルカラーのシリーズからは、もう一体ぬいぐるみがラインナップされます。

「ミッキーマウス」のぬいぐるみとペアで揃えれば、お部屋がより一層素敵な空間になります。

ミニタオル

価格：900円

ナチュラルカラーで普段使いしやすい、ふわふわ素材のミニタオルです。

シンプルなデザインなので、どなたでも使いやすいアイテムです。

優しくあたたかみのあるナチュラルカラーは、冬にぴったり☆

お友達とテーマを合わせてコーディネートすれば、冬のパークでの思い出がもっと楽しくなるグッズがそろっています。

東京ディズニーリゾートで販売される、冬のふわふわグッズの紹介でした！

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post やさしいナチュラルカラー！東京ディズニーリゾート “冬のおしゃれを楽しむ”ふわふわグッズ appeared first on Dtimes.