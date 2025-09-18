住友生命レディース東海クラシック

女子ゴルフの国内ツアー・住友生命レディース東海クラシックは19日から愛知・新南愛知CC美浜Cで開幕する。17日、前夜祭に出席したツアー通算1勝のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）はチャイナドレスを着用。ファンの視線を奪っていた。

ピンクのチャイナドレスを着用したセキ。花柄のオシャレな一着だった。

インスタグラムに鏡越しの写真を投稿したほか、政田夢乃、三浦桃香との3ショットも公開した。ファンから多数の反響が集まっている。

「わー、素敵なドレス」

「何といってもチャイナドレスが1番ですね」

「よくお似合いですなぁ〜」

「久しぶりのチャイナ姿、ステキすぎる」

「まるで女優さん」

福井生まれで中国育ち。7歳からゴルフを始め、2017年に日本ツアーに本格参戦した。19年に下部ツアー優勝。レギュラーツアーでは22年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を果たしている。同年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）年間表彰式では、中国の民族衣装を着用して話題になった。



（THE ANSWER編集部）