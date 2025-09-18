ごま油を使ったお勧めのレシピについて、ごま油や食品ごまなどの製造、販売を手掛けるかどや製油（東京都品川区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。

かどや製油は「モッツァレラのごま油漬け」「フォロワーさんから教えてもらったレシピ ありがとうございます！ おいしすぎました」とXに投稿。また、「いりごまと小ネギを追加してアレンジしました！」とコメントし、モッツァレラのごま油漬けを作るのに必要な材料、作り方について、次のように紹介しています。

【材料】

・モッツァレラチーズ（ミニサイズ） 10〜15粒

・しょうゆ 少々

・おろしにんにく 約1センチ

・純正ごま油 大さじ1と2分の1

・小ネギ、いりごま（仕上げ用） 適量

【モッツァレラのごま油漬けの作り方】

（1）モッツァレラチーズはキッチンペーパーなどで水気を取り除く。

（2）密閉袋にモッツァレラチーズ、しょうゆ、おろしにんにくを入れ軽くもみこむ。

（3）（2）に純正ごま油を入れ、軽くもんで冷蔵庫で一晩漬ける。

（4）お好みでいりごま、小ネギを振って完成。

かどや製油の投稿に対し、Xでは「今度試してみます！」「おつまみにも最高ですね」「おいしい」などの声が上がっています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。