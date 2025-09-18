東京ディズニーリゾートでは、冬のパークコーディネートにぴったりな、ふわふわ素材のグッズが2025年10月16日(木)より発売！

華やかなレオパード柄と、やさしいナチュラルカラーの2つのテーマで、寒い日もおしゃれを楽しめるアイテムです。

今回は華やかなレオパード柄をまとめて紹介します☆

東京ディズニーリゾート “冬のおしゃれを楽しむ”ふわふわグッズ

発売日：2025年10月16日(木)

販売場所：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」など

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

東京ディズニーリゾートに、冬のファッションにアクセントとぬくもりをプラスしてくれる、ふわっとやわらかい素材のグッズが登場！

トレンドのレオパード柄がキュートなアイテムが多数ラインナップ。

カチューシャやファンキャップなどの身につけグッズから、ぬいぐるみ、ポーチまで、お友達とのシミラールックにもおすすめです☆

ファンキャップ（ブラウン）

価格：2,900円

コーディネートの主役になる、レオパード柄のファンキャップ。

ブラウンを基調とした落ち着いた色合いで、大人っぽくもかわいくもなれるアイテムです。

ファンキャップ（ピンク）

価格：2,900円

ピンクがベースになった、ガーリーな印象のレオパード柄ファンキャップ。

ビビッドな色合いがパークで目立つこと間違いなしの、とびきりキュートなデザインです。

ファンキャップ（ホワイト）

価格：2,900円

ホワイトとブラックのモノトーンカラーがおしゃれなレオパード柄ファンキャップ。

クールなコーディネートや、シンプルなファッションのアクセントにぴったりです。

カチューシャ

価格：1,900円

レオパード柄に、大きなリボンがついたカチューシャ。

ふわふわの耳とリボンが、つけるだけで気分を盛り上げてくれるファッションアイテムです。

ぬいぐるみチャーム（ブラウン）

価格：2,200円

ブラウンのレオパード柄ドレスがおしゃれな「ミニーマウス」のぬいぐるみチャーム。

ボールチェーン付きなので、バッグなどにつけていつでも一緒に過ごせます。

ぬいぐるみチャーム（ピンク）

価格：2,200円

鮮やかなピンクのレオパード柄コスチュームが目をひく「ミニーマウス」のぬいぐるみチャーム。

お友達とおそろいで持つのもおすすめです。

ぬいぐるみチャーム（ホワイト）

価格：2,200円

ホワイト系のレオパード柄で、少し大人っぽい雰囲気の「ミニーマウス」ぬいぐるみチャーム。

シックな色合いのドレスとリボンがポイントです。

ショルダーバッグ

価格：2,100円

ふわふわ素材が気持ちいい、レオパード柄のショルダーバッグ。

パークで持ち歩くのに便利なサイズ感で、コーディネートのアクセントになります。

ポーチ

価格：2,100円

コスメや小物を入れるのにぴったりな、レオパード柄のポーチ。

バッグの中をかわいく整理できる、普段使いにも便利なアイテムです。

リップケース(ミラー付)

価格：2,800円

リップクリームなどを収納できる、便利なミラー付きのリップケース。

レオパード柄とミッキーシェイプがかわいいデザインで、身だしなみチェックに役立ちます。

ミラー

価格：2,500円

ミッキーシェイプがかわいい、ピンクのレオパード柄ミラー。

大きめサイズで使いやすく、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

キーチェーン

価格：1,400円

バッグやポーチ、鍵などにつけて楽しめるキーチェーン。

ふわふわのポンポンが付いており、冬らしさを演出してくれます。

ミニタオル

価格：900円

レオパード柄デザインのミニタオルは、お土産にもぴったり。

毎日使うものだからこそ、お気に入りのデザインを選びたいアイテムです。

華やかなレオパード柄がかわいい冬の新作グッズ。

お友達とテーマを合わせてコーディネートすれば、冬のパークでの思い出がもっと楽しくなるグッズがそろっています☆

東京ディズニーリゾートで販売される、冬のふわふわグッズの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 華やかなレオパード柄！東京ディズニーリゾート “冬のおしゃれを楽しむ”ふわふわグッズ appeared first on Dtimes.