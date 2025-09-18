地元の方が毎日通いたくなるお値打ち！大衆ホルモン・やきにく煙力本八幡駅前店

VISION MEAT WORKSは、2025年9月10日(水)に関東出店4号店となる大衆ホルモン・やきにく煙力(けむりき)本八幡駅前店をオープン。

大衆ホルモン・やきにく煙力本八幡駅前店

所在地 ：〒272-0021 千葉県市川市八幡2丁目15-10 パティオ本八幡 2F

オープン：2025年9月10日(水)

電話番号：048-711-2929

VISION MEAT WORKSは、2025年9月10日(水)に関東出店4号店となる大衆ホルモン・やきにく煙力(けむりき)本八幡駅前店をオープンします。

煙力は名古屋から全国への展開が進む焼肉店であり、昨今の大衆焼肉ブームの先駆けとなった業態です。

■大衆ホルモン・やきにく煙力とは

煙力は、煙モクモクの店内、お客さまが本当に求めている商品だけに品数を絞ることでコスパを最大限に上げたメニューが特徴的な昔ながらの大衆焼肉をコンセプトにした大衆焼肉店です。

2017年に名古屋の本店がオープンしてから、8年で27店舗まで展開が進んでいます。

焼肉・ホルモンは299円(税込329円)から、18時までのハッピーアワーは酎ハイ・ハイボール(一部酎ハイを除く)が80円(税込88円)からと、地元の方が毎日通いたくなるお値打ちさが多いです。

その中でも特に注目を集めるメニューが、一番商品である「煙力とろタン(R)」です。

■煙力の一番商品「煙力とろタン(R)」

とろタンとは、独自製法と仕込みでとろとろの生食感を実現することに成功した煙力の一番商品です。

1人前880円(税込968円)で10枚もお皿に盛り付けられた見た目の迫力と美味しさがInstagramなどの各種SNSで話題！

■オープン感謝フェア

日本一の煙力とろタン画像1

日本一の煙力とろタン画像2

とろタンめし

オープン日の6月23日からオープンの3日間は生ビール、ハイボール、サワーをはじめとするドリンク全品(一部商品は除く)を80円(税込88円)で提供します。

煙力 本八幡駅前店オープンキャンペーン

