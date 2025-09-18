ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¤Î¹µÒµ¡¡×¹ßÎ×¡ª ¡ÖÀçÂæ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¤Ê¤¼ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿¡©
¡Ö¥í¥³¥ó¡×ÊÁ¤Î767¤¬¡Ä
¡¡ÀçÂæ¶õ¹Á¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤µ¡ÂÎ¤¬ ÀçÂæ¶õ¹Á ¤ËÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤¨¡¢Æ±¶õ¹Á¤ËÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿Î¹µÒµ¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶õ¹Á¤ØÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢AIRDO¤Î¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¤¤Ä¤Í¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¡¢¡Ö¥í¥³¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥í¥³¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈËÌ³¤Æ»¡×¡Êµ¡ÈÖ¡§JA607A¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬ÀçÂæ¶õ¹Á¤Ë½Ð¸½¤Î¡ÖÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¡×¤Ç¤¹
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¼Ò¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¤¤Ä¤Í¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥í¥³¥ó¡×¡Ö¥¢¥í¡¼¥é¥í¥³¥ó¡×¤ò¡ÖËÌ³¤Æ»¤À¤¤¤¹¤È¯¸«Ââ¡×¤ËÇ¤Ì¿¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÆ»Æâ³°¤ËPR¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥³¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈËÌ³¤Æ»¡×¤Ï¡¢¤³¤Î´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆAIRDO¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é¤³¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡ÄÉÀ×¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼24¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥³¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈËÌ³¤Æ»¡×¤¬Æ±¶õ¹Á¤ËÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î11Æü¡£¿·ÀéºÐÈ¯±©ÅÄ¹Ô¤¤Î24ÊØ¤È¤·¤Æ±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Îµ¡¤¬¡¢°Å·¸õ¤Î¤¿¤á¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤ØÌÜÅªÃÏ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀçÂæÊØ¤Ç¤Ï±¿¹Ô¤·¤Æ¤Ê¤¤B767-300¡×¡ÖB6¡Ê767¡Ë¤ÎÀçÂæ¤Ï¿·Á¯¡×¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥É¤Ï´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó ¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥í¥³¥ó¤À¡ª²Ä°¦¤¤¡Á¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£