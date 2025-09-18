「肥前浜宿」などへのアクセスも良好で、観光の宿泊拠点に！HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島

デベロップは、佐賀県鹿島市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」を2025年10月7日(火)に開業予定。

HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島

施設場所 ： 佐賀県鹿島市中村821-2

オープン日 ： 2025年10月7日(火)予定

予約受付開始日： 2025年9月30日(火)15:00予定

アクセス ： 【お車】長崎自動車道「武雄北方IC」、西九州自動車道「武雄南IC」より、それぞれ車で約20分

【電車】JR長崎本線「肥前鹿島駅」より徒歩約17分、タクシーで約3分

駐車場 ： あり(無料)

駐車台数 ： 普通車／軽自動車42台

敷地面積 ： 2,983m2(902坪)

客室数 ： 40室

客室構成 ： ダブルルーム35室／ツインルーム5室

開業に先立ち、2025年10月6日(月)付でレスキューホテルの出動に係る災害協定を鹿島市と締結、同日に 「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」にてオープン前施設見学会を開催します。

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で124店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては114店舗目の開業となります。

＜ダブルルーム＞

定員：2名 広さ：13m2

1名 6,200円／泊〜 2名 8,700円／泊〜

＜ツインルーム＞

定員：2名 広さ：13m2

1名 6,200円／泊〜 2名 9,700円／泊〜

【オープン前施設見学会について】※締結式の実施はありません。

日時 ：2025年10月6日(月)16:00〜16:30

場所 ：HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島(鹿島市中村821-2)

施設見学対象者：鹿島市・報道関係者

申込方法 ：事前申込制(「施設見学会申込書」参照)

【ホテル概要および佐賀県鹿島市との災害協定締結について】

佐賀県内で4店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」は、長崎自動車道「武雄北方IC」および西九州自動車道「武雄南IC」より車で約20分、国道207号付近に所在します。

ホテルから車で10分圏内に工場が点在しており、出張をはじめとするビジネスの拠点として利用できます。

徒歩圏内にはコンビニエンスストアやスーパーマーケット、飲食店などがあり、連泊や長期滞在時も快適に過ごせます。

また、日本三大稲荷のひとつである「祐徳稲荷神社」や、歴史的な街並みが残る「肥前浜宿」などへのアクセスも良好なため、観光の宿泊拠点としての利用もおすすめです。

レスキューホテル出動の様子

