ドラマ『推しが上司になりまして』、高野洸＆ゆりやんレトリィバァら前作キャスト続投 主題歌は主演・鈴木愛理＆オーイシマサヨシが タッグ【コメントあり】
テレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜 深0：30〜)の主題歌が、主演を務める鈴木愛理の「一生☆キミ推し」に決定した。また前作に引き続いて出演するキャストが発表された。
【場面カット】推し（八木勇征）との急接近にドキドキ！の鈴木愛理
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。鈴木演じる愛衣はアパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務める。八木勇征は愛衣の最推しで上司となる年下イケメン俳優・氷室／高代旬を演じる。
「一生☆キミ推し」は前作に続き、シンガーソングライター・大石昌良が手掛けた。明るくアップテンポな曲調に推しへの想いをたっぷりと詰め込んだ一曲。さらに、エンディング映像では、出演者が主題歌に乗せてダンスを披露！かわいらしく、思わず真似したくなる振り付けになっている。
全キャストの中で唯一、原作コミックに登場し、前作と同じ役、旬の俳優仲間・桜木和樹役に、高野洸、エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役に、ゆりやんレトリィバァ。旬の父・高代慶次郎役に、オーイシマサヨシ。そして、もう一人前作と同じ役で登場する人物として、愛衣のマンションの住人役に末吉9太郎が決定した。
【コメント】
■鈴木愛理
前回の「最強の推し！」に引き続き、大石昌良さんに主題歌を書いていただきました!!大感謝!!!!前回は主人公が"推しは神だ"といって崇めていましたが、今回は"推しは星だ"といって自分を導いてくれる星のような存在と思っています。なので、所々に星が散りばめられている楽曲が仕上がりました。タイトルは「一生☆キミ推し」!!!存在自体がずるい推しに振り回されて、息できない！もーう！どういうつもり！好き！無理！っていう感情が爆発した曲。一度聴いたら忘れないキラーフレーズも必見です。また、今回もかわいいダンスがあるのでお楽しみに!!!!
■高野洸
推し上司が再び！ということでとても楽しみにしていました。個人的には、物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにもおもしろさを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらもぜひご注目ください！
■ゆりやんレトリィバァ
前回に引き続き出演させていただきとても光栄です！ありがとうございます！今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！ぜひご覧ください！推し、ほしい!!!!!!
■オーイシマサヨシ
鈴木愛理さんが歌う主題歌「一生☆キミ推し」を書かせていただきました！息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、一緒に呼吸困難になりましょう(笑)。なんと役者としてもドラマに出演させていただいております！ぜひオンエアをお楽しみに！
■末吉9太郎
推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんなうれしいことある？愛理ちゃん演じる南愛衣ちゃんと同じマンションの住人役で出ます！前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕しゃべらないから頑張って見つけてください(笑)。それにしても愛理ちゃんかわいかったな。僕の人生ピークだな。放送お楽しみに！
