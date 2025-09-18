¡Ø¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÁûÆ°¡Ù¸í¾ðÊó¤ÎÍ¾ÇÈ¼ý¤Þ¤é¤º¡ÖÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¡×¡¡´Ø·¸¤Ê¤¤¹ñºÝ¸òÎ®°÷¤Ë¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¼çÆ³¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¡×¿´¤Ê¤¤½ñ¤¹þ¤ß¤â
8·î¡¢²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÇJICA¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Õ¥ê¥«4¥«¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶È¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢¸í¤Ã¤¿È¯É½¤äÊóÆ»¤¬º®Íð¤òÀ¸¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¹³µÄ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢´ä²°µ£³°Áê¤¬¡Ö°ú¤Â³¤SNS¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
°ìÉô¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¡¢Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÎÍ×Ë¾¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¡×ÀâÌÀ¸å¤âÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¹³µÄÅÅÏÃ
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¸½ºß¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¡£
9·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¡Ö°ÜÌ±È¿ÂÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÍî½ñ¤¤¬¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¤â¤¦Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤à¤·¤íÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¯¤é¤¤¤¸¤ãÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤º¡¢»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
ºòÆü¤Ï¡Ê¹³µÄ¤Ê¤É¤ÎÅÅÏÃ¤ò¡Ë100·ï°Ê¾å¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1·ï1·ï¤ÎÅÅÏÃ¤â·ë¹½Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ²¿»ö¤À¡×¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¸òÎ®¼«ÂÎ¤ä¤á¤í¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÇò»æÅ±²ó¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤ê¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¦¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤â¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î¿¦°÷¤¬ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¸òÎ®°÷¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¡×¿´¤Ê¤¤½ñ¤¹þ¤ß
¤½¤ó¤ÊÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¡£
»³·Á¤Ë½»¤à¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¿Í¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ12Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¾å¤Ç°ÜÌ±¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ä¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬Åê¹Æ¡¦³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤¦ÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ12Ç¯¡¡¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¿Í¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡§
Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¡£°ìÈÖÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¤ß¤ó¤Ê¡Ê°ì½ï¤È¡Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ç¡¢8·î¤«¤é»ÔÌò½ê¤Ç¤Î¹ñºÝ¸òÎ®³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¹ñºÝ¸òÎ®°÷¤Î¥«¥Ê¥À¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶È¡×¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌµ´Ø·¸¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È³°¹ñ¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»Ô¤ÎSNS¤Ë¡ÖÈà¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤«¤é»°¾ò»Ô¤ËÍè¤¿¡¡¹ñºÝ¸òÎ®°÷¡§
»°¾ò»Ô¤Ë¹ñºÝ¸òÎ®°÷¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤¿¤Á¤È³°¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊSNS¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ä¡£SNS¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¤¯»È¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤ë¡ÈºÒ³²¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶È¡×¤¬¡¢Ê¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¸½¼Â¡£
ÁûÆ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÀÀÅ²½¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JICA¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
JICA¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ»ö¶È¤Îº£¸å¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
(¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¡2025Ç¯9·î18ÆüÊüÁ÷)