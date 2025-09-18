【MLBドジャース対フィリーズ】8回、本塁打を放つドジャース・大谷翔平＝ドジャースタジアム（撮影・蔵賢斗）　 写真／産経新聞社

　メジャーリーグのレギュラーシーズンは残り2週間を切った。レギュラーシーズンを終えると、オフを1日挟み、早くもポストシーズンが始まる。
　注目のナ・リーグ西地区は、首位ドジャースと2位パドレスによる一騎打ちが続く。ドジャースは注目されたフィリーズとの3連戦で1勝2敗と負け越し、パドレスに2ゲーム差に迫られた。両者の直接対決はすでに終わっているだけに、地区優勝に向けてどちらも負けられない戦いが続く。

◆本塁打王争い直接対決でシュワーバーとの差は2本に

　気になる個人タイトル争いだが、今季2年ぶりに二刀流復活を果たした大谷翔平に、3年連続本塁打王のチャンスがある。カイル・シュワーバーが3本リードして迎えた直接対決3連戦は、大谷が“2対1”で勝利。その差を2本に詰めた。両者ともに勢いに乗ると固め打ちできるタイプの打者だけに、こちらの争いも最後まで目が離せない。

　もしシュワーバーが大谷に競り勝って本塁打王に輝けば、地元フィラデルフィアからシュワーバーをMVPに推す声が聞こえてきそうだ。ただし、シュワーバーは昨季の大谷と同じようにDH専任。今季は8試合で左翼の守備に就いているが、守備面の貢献度は皆無。

　本塁打だけでなく打点でも大谷を上回っているが、打率は.250に満たず。10個の盗塁を成功させているものの、仮に本塁打王争いで大谷を突き放したとしてもMVPは絶望的だろう。

◆MVP評価を左右する「WAR」で大谷が圧倒

　実際に、MVPで重視されるWARの数値を見ると、両者の差は歴然だ。

　WARとは勝利への貢献度を示す総合指標のことで、近年はこのWARでリーグ1位の選手がMVPに輝くことが多い。打者の場合、打撃成績だけでなく、走塁や守備なども評価対象となっており、三拍子そろった選手が高いWARを記録する傾向にある。

　一般的には『Baseball Reference』版のrWARと、『Fangraphs』版のfWARの2つあるが、今回は日本時間17日終了時点のfWAR（以下、WAR）を参照した。

　WARでは打者も投手も同じ土俵で評価されるため、『Fangraphs』版では投手もランキングに名を連ねているが、基本的に投手はMVPで投票されることはほぼないため、ここでは打者だけを抜粋したランキングを紹介する。

【ナ・リーグfWAR10傑（日本時間17日時点）】

1位　8.5　大谷翔平（ドジャース）※投手としての1.6を含む
2位　6.7　トレイ・ターナー（ナショナルズ）
2位　6.7　ヘラルド・ぺルドモ（ダイヤモンドバックス）
4位　6.1　コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
5位　5.5　フェルナンド・タティスJr.（パドレス）
6位　5.3　フアン・ソト（メッツ）
6位　5.3　フランシスコ・リンドーア（メッツ）
8位　5.2　ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）
9位　4.9　カイル・シュワーバー（フィリーズ）
10位　4.7　カイル・タッカー（カブス）

　MVPの有力候補に名前が挙がるシュワーバーだが、fWARはなんとナ・リーグ打者の9位。投手としても加算がある大谷に大きな差をつけられている。大谷に限っていえば、やはり投手としての活躍も大きい。

◆ターナーが負傷離脱でMVP争いから脱落

　もし今季の大谷が打者一本なら、現在2位タイのターナーと大接戦になっていたかもしれない。ターナーは三拍子そろった遊撃手で、首位打者と盗塁王を狙える位置に付けていた。

　ところが、ターナーは今月上旬の試合中に右ハムストリングを負傷し、10日間の負傷者リスト（IL）入り。現地では“予定より早く回復している”という報道があったが、おそらく戻ってくるのはレギュラーシーズン最終週の来週となるだろう。

　万全の状態でポストシーズンを迎えるためにも、焦って復帰させることはしないはず。MVP争いからはすでに脱落したといっていいだろう。