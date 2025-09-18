大谷翔平「3年連続4度目のMVP」は当確？本塁打王を逃しても「満票MVP」の可能性が高い“決定的な理由”
メジャーリーグのレギュラーシーズンは残り2週間を切った。レギュラーシーズンを終えると、オフを1日挟み、早くもポストシーズンが始まる。
注目のナ・リーグ西地区は、首位ドジャースと2位パドレスによる一騎打ちが続く。ドジャースは注目されたフィリーズとの3連戦で1勝2敗と負け越し、パドレスに2ゲーム差に迫られた。両者の直接対決はすでに終わっているだけに、地区優勝に向けてどちらも負けられない戦いが続く。
◆本塁打王争い直接対決でシュワーバーとの差は2本に
気になる個人タイトル争いだが、今季2年ぶりに二刀流復活を果たした大谷翔平に、3年連続本塁打王のチャンスがある。カイル・シュワーバーが3本リードして迎えた直接対決3連戦は、大谷が“2対1”で勝利。その差を2本に詰めた。両者ともに勢いに乗ると固め打ちできるタイプの打者だけに、こちらの争いも最後まで目が離せない。
もしシュワーバーが大谷に競り勝って本塁打王に輝けば、地元フィラデルフィアからシュワーバーをMVPに推す声が聞こえてきそうだ。ただし、シュワーバーは昨季の大谷と同じようにDH専任。今季は8試合で左翼の守備に就いているが、守備面の貢献度は皆無。
本塁打だけでなく打点でも大谷を上回っているが、打率は.250に満たず。10個の盗塁を成功させているものの、仮に本塁打王争いで大谷を突き放したとしてもMVPは絶望的だろう。
◆MVP評価を左右する「WAR」で大谷が圧倒
実際に、MVPで重視されるWARの数値を見ると、両者の差は歴然だ。
WARとは勝利への貢献度を示す総合指標のことで、近年はこのWARでリーグ1位の選手がMVPに輝くことが多い。打者の場合、打撃成績だけでなく、走塁や守備なども評価対象となっており、三拍子そろった選手が高いWARを記録する傾向にある。
一般的には『Baseball Reference』版のrWARと、『Fangraphs』版のfWARの2つあるが、今回は日本時間17日終了時点のfWAR（以下、WAR）を参照した。
WARでは打者も投手も同じ土俵で評価されるため、『Fangraphs』版では投手もランキングに名を連ねているが、基本的に投手はMVPで投票されることはほぼないため、ここでは打者だけを抜粋したランキングを紹介する。
【ナ・リーグfWAR10傑（日本時間17日時点）】
1位 8.5 大谷翔平（ドジャース）※投手としての1.6を含む
2位 6.7 トレイ・ターナー（ナショナルズ）
2位 6.7 ヘラルド・ぺルドモ（ダイヤモンドバックス）
4位 6.1 コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
5位 5.5 フェルナンド・タティスJr.（パドレス）
6位 5.3 フアン・ソト（メッツ）
6位 5.3 フランシスコ・リンドーア（メッツ）
8位 5.2 ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）
9位 4.9 カイル・シュワーバー（フィリーズ）
10位 4.7 カイル・タッカー（カブス）
MVPの有力候補に名前が挙がるシュワーバーだが、fWARはなんとナ・リーグ打者の9位。投手としても加算がある大谷に大きな差をつけられている。大谷に限っていえば、やはり投手としての活躍も大きい。
◆ターナーが負傷離脱でMVP争いから脱落
もし今季の大谷が打者一本なら、現在2位タイのターナーと大接戦になっていたかもしれない。ターナーは三拍子そろった遊撃手で、首位打者と盗塁王を狙える位置に付けていた。
ところが、ターナーは今月上旬の試合中に右ハムストリングを負傷し、10日間の負傷者リスト（IL）入り。現地では“予定より早く回復している”という報道があったが、おそらく戻ってくるのはレギュラーシーズン最終週の来週となるだろう。
万全の状態でポストシーズンを迎えるためにも、焦って復帰させることはしないはず。MVP争いからはすでに脱落したといっていいだろう。
