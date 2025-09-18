「ショウヘイは史上最高のアスリートだ」衝撃の2戦連発51号に“米熱狂”「大差でMVPを獲得するだろう」
大谷が51号ソロを放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月17日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、8回に2戦連発となる51号ソロを右中間席へ放り込んだ。
【動画】狙って打った!? 大谷翔平の確信51号をチェック
大谷は前日に先発登板して5回までノーヒットノーランの好投を演じ、2年連続の50本塁打を達成。さらに、この日も打った瞬間それとわかる豪快な一発を放ち、スタンドのファンを熱狂させた。
米メディア『FOX Sports』でアナリストを務めるベン・バーランダー氏も自身のXで「ショウヘイ・オオタニは史上最高のアスリートだ」と投稿し、米国のファンは「彼は伝説だ」「彼は非現実的だ」「史上最高のMLB選手だろ？それは間違いない」「大差でMVPを獲得するだろう」と、賛同の声が多く寄せられていた。
相手先発は今季14勝を挙げている左腕のヘスス・ルサルドで、大谷は過去の対戦で10打数1安打1本塁打の成績。初回の第1打席は二ゴロに倒れると、2−0で迎えた2回二死一、三塁の第2打席は左直、5回の第3打席は見逃し三振に終わっている。
試合は大谷の一発もあり5−0で快勝。先発のブレイク・スネルも7回無失点と好投し、リリーフ陣もリードを守り切った。フィリーズ3連戦3連敗をなんとか阻止した。
