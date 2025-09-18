SBIいきいき少額短期保険は、9月16日から「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」の販売を開始した。

同商品は、50代からの女性向け雑誌「ハルメク」の読者と、座談会やワークショップをはじめ、全国郵送アンケート調査などを重ねて作りあげた保険。人生100年時代を迎えるなか、「生活者一人ひとりが“いきいき”と安心して豊かに暮らせるように」という思いが込められ、同社が取組む「シニア世代応援プロジェクト」の第6弾として発売した。

主な特長は、保険料が100歳までずっと変わらないから安心とのこと。入院・手術・先進医療・通院から死亡保障まで、ハルメク世代に必要な基本保障を“オールインワン”で届ける。84歳まで申し込めて、保障は100歳まで継続可能だという。

「SBIの医療共済」（正式名称：保険料一定型医療保険）は、「支払う保険料はずっと一定がいい」「通院も保障してほしい」という声に応えて生まれた掛け捨て型の保険。口数を選ぶだけのシンプルな設計となっている。月々の保険料は、2000円（1口の場合）。

「SBIの生命共済」（正式名称：保険料一定型特約付死亡保険）は、「備えは最低限でいいから、支払う保険料はずっと一定がいい」という声に応えて生まれた掛け捨て型の保険。口数を選ぶだけのシンプル設計となっている。月々の保険料は、500円（1口の場合）。

［発売日］9月16日（火）

SBIいきいき少額短期保険＝https://www.i-sedai.com