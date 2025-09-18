“新たな”50-50到達で際立つ大谷翔平の異能　怪物スキーンズが語った対戦の難しさ「ショウヘイには一切のミスが許されない」

投打で異彩を放つ大谷(C)Getty Images

またも達成された“偉業”によって、大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりは際立った。

現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振の好投。一方で打者としては8回に50号ソロをマーク。これによって史上初となる「シーズン50-50（50本塁打＆50奪三振）」の快記録を打ち立てた。

【動画】大谷翔平が2年連続の50号！右翼席へ豪快アーチを叩き込む

かつて二刀流に挑戦していた“野球の神様”ベーブ・ルースでも成しえなかった金字塔を打ち立てた大谷。打者専任だった昨シーズンに打ち立てた「50-50（50本塁打＆50盗塁）」とは異なる「50-50」は、彼が投打でいかに際立っているかの証左とも言えよう。

まさに「エースで4番」を体現する漫画の主人公のような“ヒーロー”の存在は、ライバルたちの心も刺激する。MLB公式ネット局『MLB Network』の番組のインタビューに応じたポール・スキーンズ（パイレーツ）は「ショウヘイは本当に素晴らしいよ」と語った。

かく言うスキーンズも今季の成績は投手として図抜けている。31先発で181.2イニングを投げ、10勝（10敗）。防御率2.03、WHIP0.96、奪三振率10.35と軒並みハイアベレージをマークし、球界を代表するエースとしての地位を確立しつつある。