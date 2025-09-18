“新たな”50-50到達で際立つ大谷翔平の異能 怪物スキーンズが語った対戦の難しさ「ショウヘイには一切のミスが許されない」
投打で異彩を放つ大谷(C)Getty Images
またも達成された“偉業”によって、大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりは際立った。
現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振の好投。一方で打者としては8回に50号ソロをマーク。これによって史上初となる「シーズン50-50（50本塁打＆50奪三振）」の快記録を打ち立てた。
【動画】大谷翔平が2年連続の50号！右翼席へ豪快アーチを叩き込む
かつて二刀流に挑戦していた“野球の神様”ベーブ・ルースでも成しえなかった金字塔を打ち立てた大谷。打者専任だった昨シーズンに打ち立てた「50-50（50本塁打＆50盗塁）」とは異なる「50-50」は、彼が投打でいかに際立っているかの証左とも言えよう。
まさに「エースで4番」を体現する漫画の主人公のような“ヒーロー”の存在は、ライバルたちの心も刺激する。MLB公式ネット局『MLB Network』の番組のインタビューに応じたポール・スキーンズ（パイレーツ）は「ショウヘイは本当に素晴らしいよ」と語った。
かく言うスキーンズも今季の成績は投手として図抜けている。31先発で181.2イニングを投げ、10勝（10敗）。防御率2.03、WHIP0.96、奪三振率10.35と軒並みハイアベレージをマークし、球界を代表するエースとしての地位を確立しつつある。
そんな23歳の怪物右腕は、大谷との勝負について問われ、それがいかに難しく、刺激的であるかを論じた。
「ショウヘイとの対戦では、一切のミスが許されないんだ。彼の後にはムーキー（・ベッツ）とフレディ（・フリーマン）が控えていて出塁もさせたくないから、絶対にこっちが隙を見せてはいけない。そういう中でショウヘイを抑えるためには常に新しい手段を考えなきゃいけない。それこそが、彼との勝負で一番面白いところではある。毎回同じ攻め方をしたら抑えられないから、新しい球種やコースを試したりしている。本当に特別な経験だよ」
相手に緊張感を生み、勝負をよりハイレベルなものへと昇華させる。「50-50」をやってのける男の存在感は、やはり普通ではない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]