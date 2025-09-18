三井農林、「シナモロール」とコラボした日東紅茶「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」などを発売
日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」を、9月16日から発売する。
2021年に発売した茶葉とミルクが一緒に入った新しいタイプのティーバッグ「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」シリーズ。発売以来SNSやメディアで大きな話題となり、好評を得ているという。
昨秋発売した「シナモロール」コラボパッケージが好評を得て、今秋の再販が決定した。ティーパーティーを楽しむかわいらしいデザインは必見となっている。
特別コラボデザインの「ミルクとけだすティーバッグ」で、さらなるいやしのティータイムを楽しんでほしい考え。
なお、同コラボパッケージ商品は9月16日から順次全国のスーパー・ドラッグストアなどで販売している。日東紅茶公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」では9月16日から販売を開始した。
［発売日］9月16日（火）から順次
三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp