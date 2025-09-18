日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」を、9月16日から発売する。



「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」

2021年に発売した茶葉とミルクが一緒に入った新しいタイプのティーバッグ「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」シリーズ。発売以来SNSやメディアで大きな話題となり、好評を得ているという。



「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」

昨秋発売した「シナモロール」コラボパッケージが好評を得て、今秋の再販が決定した。ティーパーティーを楽しむかわいらしいデザインは必見となっている。



「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」

特別コラボデザインの「ミルクとけだすティーバッグ」で、さらなるいやしのティータイムを楽しんでほしい考え。

なお、同コラボパッケージ商品は9月16日から順次全国のスーパー・ドラッグストアなどで販売している。日東紅茶公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」では9月16日から販売を開始した。

［発売日］9月16日（火）から順次

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp