

「ポテトチップス 超薄切り コンソメ味」

カルビーは、ジャガイモを極限まで薄くスライスし、サクサクっとした軽〜い食感が特長の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから「ポテトチップス 超薄切り コンソメ味」を9月22日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、11月3日から発売する（来年1月下旬終売予定）。

「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽〜い食感のポテトチップス。2020年にカルビー最薄のポテトチップス「シンポテト」として初めて発売。同社初のフライ技術を取り入れ、使用する油もひまわり油を100％にするなど、薄さを最大限に活かす試作を数百回繰り返し、6年もの歳月をかけ、小さな形状と軽い食感を実現した。昨年には、より多くの消費者に楽しんでもらうため「ポテトチップス 超薄切り」へリブランディングした。長く親しまれている「カルビー ポテトチップス」シリーズの新ブランドと位置づけ、特長がわかりやすい商品名に変更している。リブランディング後、定番の「こだわりしお味」は「シンポテト」に比べて週販個数が約3倍（2023年10月〜2024年9月 インテージSRIシンポテト・超薄切り週販個数（スーパーマーケット・東日本エリア））となり、消費者から好評を得ているという。

ポテトチップスの定番フレーバーとして人気の「コンソメ味」だが、同ブランドでは史上初とのこと。「ポテトチップス コンソメパンチ」のコンソメ味をベースに、オニオンパウダーを多く配合することで、超薄切りカットにマッチするオリジナルの味わいを実現した。「ポテトチップス コンソメパンチ」「ポテトチップス ザ厚切り のためのコンソメ味」などと食べ比べても楽しい商品となっている。

「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽〜い食感のポテトチップス。同社最薄のポテトチップスで、フライ前のスライスの厚みは「堅あげポテト」に比べ約半分となっている。オニオンの優しい甘さとうま味が食べるほどに味わい深いコンソメ味だという。

パッケージは、商品の特長である「軽〜い食感」の文字や中身の写真を目立つ位置に配置し、食感のイメージが伝わるデザインにしている。親しみやすく手に取りやすい商品にするため、「カルビー ポテトチップス」シリーズのデザインを踏襲した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

全国のコンビニエンスストア：9月22日（月）

全国のコンビニエンスストア以外の店舗：11月3日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp