協同乳業は、全国にコーヒーショップを展開するドトールコーヒーとコラボした新商品「ドトール キャラメルカフェラテ」を9月22日から全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアで発売する。

同商品は、ドトールコーヒー監修のキャラメルカフェラテアイスバーとのこと。アイスクリーム部分には、ドトールコーヒーが監修したコーヒーを使用し、本格的な味わいに仕上げている。表面はミルク感のあるやさしい甘さのキャラメルチョコレートとクッキー粒でコーティングした。パリパリのキャラメルチョコレートとクッキー粒の2つの食感が楽しめる。キャラメルチョコレートには、ブラジル産コーヒーオイルを加えることで、コーヒーの香りが口の中に広がり余韻を感じてもらえる。食感・くちどけ・香りが順に楽しめるよう丁寧にバランスを調整した、こだわりのおいしさとなっている。

毎回好評を得ているドトールコーヒーとコラボしたアイスバー、「ドトール キャラメルカフェラテ」を、仕事や家事の合間のひと時に、一週間のご褒美に、毎日の“プチ贅沢”として是非楽しんでほしい考え。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］9月22日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp