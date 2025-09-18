県内では “ゆめタウン夢彩都” や “ゆめマート新大村” を展開している 流通大手の「イズミ」。

食品の値上げが続く中、新たなプライベートブランドを立ち上げました。

すでに50品目の販売が始まっていて、消費者の家計の支えとして期待が広がっています。

（イズミ 山西大輔 副社長）

「名前はゆめイチ。お客様にとっての一押し、一番お客様に寄り添えるブランドに育てていきたいという思い」

今月、流通大手の「イズミ」が販売をスタートした『ゆめイチ』。

イズミとしては初めてとなる、プライベートブランドです。

（イズミ 山西大輔 副社長）

「価格というところは一番大事なファクターでありニーズ。お客様の課題を解決していく商品でありたい」

長崎市の「夢彩都」でも販売が始まり、料理の手助けとなる冷凍食品や、バリュエーション豊かな飲料など、50品目が店頭に並びます。

（ゆめタウン夢彩都 食品加工部 山路 樹大主任）

「相次ぐ物価高や値上げが止まらない現状で、お客さまに1円でも安い商品を届けるために開発されたのが『ゆめイチ』というイズミのプライベートブランド」

帝国データバンクによりますと、今月の飲食料品の値上げは9か月連続で、前の年を上回る1422品目に。

平均の値上げ率は、14％にのぼります。

帝国データバンクは「原材料費の高騰に加え、光熱費や物流費、人手不足による人件費の上昇は続く見通しで、飲食料品の値上げは恒常化する可能性が高い」としています。

『ゆめイチ』のコンセプトは、“イチバンも。イチオシも。”

食品価格の高騰が続く中、価格・品質ともに地域に寄り添った商品展開を目指しています。

消費者からは期待の声も…。

（買い物客）

「今、いろんなことでいろんなものが高い。安いなと思い『ゆめイチ』の商品を買った。

安くておいしい商品がどんどん増えれば助かる」

（買い物客）

「一番 食費がかかるので、それを少しでも抑えられたら。商品もいろいろそろっているし、価格もほかの商品と比べて安いので助かっている」

イズミは『ゆめイチ』の商品を段階的に拡大し、今年度中に124品目まで増やす予定だということです。

（ゆめタウン夢彩都 食品加工部 山路 樹大主任）

「お客様に安さ・品質を伝えていきたい。まずはお店に来てもらい、(商品を)手に取って良さを知ってもらいたい」