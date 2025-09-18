ケンタッキー、14日間限定「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーン【9月24日〜10月7日開催】

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は9月24日から、人気サイドメニューが半額になる『カーネルクリスピー1ピース半額』キャンペーンを開催する。

通常価格290円の「カーネルクリスピー」を、特別価格140円(各税込)で販売するキャンペーン。開催期間は10月7日までの2週間限定。デリバリーは対象外。

〈1998年から販売する定番サイドメニュー〉

「カーネルクリスピー」は、骨がなく食べやすいサイズ感が特徴のロングセラー商品。小さな子どもから大人まで、幅広い世代に支持されているという。

1998年に誕生したこのサイドメニューは、日本料理の天ぷらから着想を得た日本のケンタッキーオリジナル商品。さっぱりとした味わいの鶏胸肉を、ニンニクと醤油をベースに味付けし、独自に開発した衣で包んで揚げている。衣のサクサク食感を実現するため、小麦粉とでん粉の配合にこだわっている。

ケンタッキーフライドチキン「カーネルクリスピー」

◆9月17日から「にんにく醤油チキン」販売中

なお、ケンタッキーフライドチキンでは9月17日から、秋恒例の「にんにく醤油チキン」(単品税込330円)を販売している。

「にんにく醤油チキン」は、サクサク衣の骨付きチキンに、ニンニク醤油の香ばしい風味を加えたメニュー。味わいのアクセントとして、胡麻の香ばしさと唐辛子の辛みを効かせた。

ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油チキン」「にんにく醤油マヨ」

2025年は新たに“追いにんにく”ができる別添ソース「にんにく醤油マヨ」(税込30円)が加わり、よりパンチのある味わいを楽しめる。数量限定、なくなり次第販売終了となっている。

ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油マヨ」