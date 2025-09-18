高市前経済安全保障担当大臣が、来週告示される自民党総裁選に出馬する意向を表明しました。総裁選は事実上、5人で争う構図が固まりました。

高市早苗 前経済安保担当大臣（64）

「私、高市早苗は来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます」

きょう総裁選への出馬を表明した高市氏は、「今必要なのは暮らしや未来への不安を、夢や希望に変える政治だ」と訴えました。これに先立ち、高市氏は党の実力者・麻生最高顧問と面会し、総裁選への決意を伝えています。

林芳正 官房長官（64）

「誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来を創造するために、『林プラン』を作らせていただきました」

一方、総裁選への出馬を表明している林官房長官は政策発表会見を開き、“岸田政権、石破政権の政策の流れを受け継ぎながらさらに新しいものを付け加える”として、「林プラン」を発表しました。▼1%程度の実質賃金上昇の定着や、▼『ゼロからの再建』と名付けた党改革案のほか、▼中選挙区制度の再導入といった独自の政策も盛り込まれています。

来週22日告示の総裁選は、小泉氏と小林氏、茂木氏を加えた事実上、5人で争う構図が固まりました。