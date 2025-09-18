Perfume、髪は「3人とも染めたことない」理由 デビュー時からのこだわり告白
【モデルプレス＝2025/09/18】3人組テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん・のっち・かしゆか）が、18日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。Perfumeの「髪型」の秘密について明かした。
【写真】Perfume、10年前との比較ショット
2025年9月で結成25周年を迎えたPerfume。デビュー当時から、髪型は同じにしているという。スタジオで2008年からの写真を順に並べてみると、当初から長さは基本的に変わらず、2011年からは前髪に至るまで同じ髪型の3人。あ〜ちゃんによると、ずっとプロデュースをしてくれていた母たちから、「覚えてもらえるまで変えちゃいけんよ」というアドバイスがあり、髪型を変えないことにしたといい、「髪も、1度も3人とも染めたことがなくて…」と口にした。
また、かしゆかによれば「ある時から私たちデータをたくさん撮っていて、そのデータがその髪型だから、過去のデータをライブで使うときに、同じ髪型であるべきみたいな…」と変えられない理由を説明。髪型が変わるとパフォーマンスの際に上手くいかないことがあるそうで、変えなかったとも明かされた。
ボブヘアであるのっちは、当初はロングだったと告白。しかし中学生の時に「3人長いの重いなぁって客観的に見て」と自らヘアスタイルを変えたのだという。また、ヘアスタイルを変えたいと思うことはないかと質問されると、ロングヘアにフルバングのかしゆかは「ちょっと暑いんですよね。ここ（前髪）もこもるし、後ろもこもるんで、ちょっと変えてみたいっていう気持ちはあります」と返答。「『のっちぐらいにしたらどれぐらい軽いんだろう』とか、『ドライヤーどれくらい早いんだろう』とか…変えてみたい気持ちはあります」と語りスタジオを納得させていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Perfume、10年前との比較ショット
◆Perfume、髪型を変えない理由明かす
2025年9月で結成25周年を迎えたPerfume。デビュー当時から、髪型は同じにしているという。スタジオで2008年からの写真を順に並べてみると、当初から長さは基本的に変わらず、2011年からは前髪に至るまで同じ髪型の3人。あ〜ちゃんによると、ずっとプロデュースをしてくれていた母たちから、「覚えてもらえるまで変えちゃいけんよ」というアドバイスがあり、髪型を変えないことにしたといい、「髪も、1度も3人とも染めたことがなくて…」と口にした。
◆Perfumeかしゆか、髪型は「ちょっと変えてみたい気持ちはある」
ボブヘアであるのっちは、当初はロングだったと告白。しかし中学生の時に「3人長いの重いなぁって客観的に見て」と自らヘアスタイルを変えたのだという。また、ヘアスタイルを変えたいと思うことはないかと質問されると、ロングヘアにフルバングのかしゆかは「ちょっと暑いんですよね。ここ（前髪）もこもるし、後ろもこもるんで、ちょっと変えてみたいっていう気持ちはあります」と返答。「『のっちぐらいにしたらどれぐらい軽いんだろう』とか、『ドライヤーどれくらい早いんだろう』とか…変えてみたい気持ちはあります」と語りスタジオを納得させていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】