Cocomi、キャミソール×おさげヘアで雰囲気一変 色白素肌際立つショット公開
【モデルプレス＝2025/09/18】フルート奏者のCocomiが18日、自身のInstagramを更新。おさげヘアとキャミソールを合わせたスタイルを公開し、反響が寄せられている。
Cocomiは「夜Cafe。チョコケーキ、10／10。W／bestie」と親友とのカフェタイムを報告。黒のキャミソールドレスにおさげヘア、メガネを合わせたコーディネートで、色白の美しい素肌を際立たせながらポーズを取った写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「いつもと雰囲気変わる」「おさげヘア似合う」「色白で綺麗」「スタイル抜群」「おしゃれ」「キャミソール姿が美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆Cocomi、おさげヘア×キャミ姿で魅力解放
