「あいのり」桃、母を叱責「本当に許せない」両親との写真とともに理由説明
【モデルプレス＝2025/09/18】恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日、オフィシャルブログを更新。母を強く叱った理由を明かした。
【写真】「あいのり」桃、父母顔出しの3ショット
この日「お母さんに、怒った。すごく怒った。」と題してブログを更新した桃は、「今日は父様とお母さんが用事でチラッとうちに来てくれたんだけど…私は怒った。お母さんに」と切り出し、「お母さん、なんと2週間くらい前から身体がフラついてたみたいで…『なんで病院いかないの！！』って怒った」と理由を説明した。
桃によると、前日にもLINEで「すぐに病院予約して」と伝えていたが、実際に会うとまだ予約していなかったといい、「症状がでてるのに。早く治療すれば大事に至らないかもしれないのに、なぜそこを怠るのかが本当に許せない」と憤りを記した。
さらに「お母さんが元気じゃなくなったら父様が悲しいのに、みんなが悲しいのに。長生きしてほしいのに、ずっと元気でいてほしいのに」と母への思いをつづり、「というわけで、私が代わりに強制的に予約しました」と報告。「今日、会えて本当に良かったよ…。たくさん汗かいてたから心配だよ…」と母の体調を気遣った。最後に「はぁーーー、何事もありませんように…」と願いを込め、母親や父親と過ごした写真を複数枚添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「優しい。怒っていいよ」「ご両親には､まだまだ長生きしてもらいたいですね」「お母さま心配」「怒る気持ちわかります」「怒った桃ちゃん、それは正解です」「ご両親、ずーっと元気でいて欲しいですよね！」「お大事になさってください」「悪いところがないこと祈ってます」「娘だから怒れるんですよ」「親孝行な娘さん」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男“たろ”くん、22年5月5日に第2子次男“じろ”くんを出産した。（modelpress編集部）
