1リッターで30km走れる!? ホンダ「フィット」同じエンジン搭載するのになぜグレード違いで“燃費”が変わる？ 「低燃費なクルマ」の意外な条件とは？

同じエンジン搭載するのに…なぜグレード違いで“燃費”が変わる？

最近は政府が補助金を拠出して、ガソリン価格の高騰を抑えています。一時に比べて価格は落ち着きましたが、それでも2025年6月上旬におけるレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リッター当たり約172円。

2020年6月上旬は約128円だったので、5年前に比べると1リッター当たり44円値上げされ、比率に換算すれば1.3倍以上高くなっています。

「フィット」はグレードによって燃費が違う!?

【画像】「えぇぇ！」これが同じ車種でも「燃費が違う理由」です！（26枚）

2021年10月以降、レギュラーガソリンの全国平均価格は、ほぼ一貫して1リッター当たり160円以上です。この状況を考えると、今後、短期間でレギュラーガソリン価格が以前の120〜130円まで戻るとは考えにくく、クルマを選ぶ時に、燃費性能を重視する人も増えているでしょう。

そこでウェブサイトで各車種のWLTCモード燃費をチェックすると、意外なことに気付きます。同じ車種でも、グレードによって燃費数値がけっこう異なるからです。

例えばホンダ「フィット」のハイブリッド車（e：HEV）の2WDの場合、「e：HEVベーシック」のWLTCモード燃費は30.2km／Lです。それが、「e：HEVホーム」は29km／Lに下がり、スポーティな「e：HEV RS」は27.2km／L、SUV風の「e：HEVクロスター」は27.1km／Lです。

カタログ燃費の数値上で計算すると、e：HEVクロスターの燃料代は、e：HEVベーシックに比べて10％以上増えるという具合です。

このようにグレードに応じて燃費数値が変化する背景には、複数の理由があります。

まずは車両重量です。燃費性能に優れたフィットe：HEVベーシックは1190kgですが、e：HEVクロスターは1210kgに増えます。全幅×全高は、e：HEVベーシックは1695mm×1515mmですが、e：HEVクロスターは1725mm×1570mmですから、後者は空気抵抗も増加します。

タイヤサイズは、e：HEVベーシックは185／60R15で、転がり抵抗の少ないタイプを装着。指定空気圧は、燃費を節約するために、前輪が240kPaで後輪も230kPaと高めです。

一方、e：HEVクロスターのタイヤサイズは185／60R16で、乗り心地にも配慮したタイプを履いています。指定空気圧は前輪が220kPa、後輪は210kPaに抑えて、乗り心地にも配慮しました。

このように同じフィットでも、e：HEVベーシックとe：HEVクロスターでは車両の造りに細かな違いがあり、燃費数値の違いに結び付いています。

また燃費を計測する時は、クルマの重量に応じて、走行抵抗に相当する等価慣性重量を加えます。

e：HEVベーシックの車両重量は1190kgですから、等価慣性重量の区分は、1081〜1195kgの範囲にギリギリで入ります。これは燃費計測で有利になります。

e：HEVクロスターの車両重量は1210kgですから、等価慣性重量は1196〜1310kgの区分です。e：HEVベーシックと違って上限ギリギリではなく、この等価慣性重量も、燃費数値の違いに影響を与えています。

このほか駆動方式の違いもWLTCモード燃費に影響を与えます。e：HEVベーシックのWLTCモード燃費は2WDでは30.2km／Lですが、4WDになると25.4km／Lに悪化します。燃費数値上は、4WDでは燃料代が19％増えますが、ここにも先に挙げた等価慣性重量が関係します。

同じエンジンを搭載する「ヤリス」と「アクア」の違いとは？

同じパワーユニットでも、車種が変わると、燃費数値には一層の開きが生じます。

1.5リッター直列3気筒ハイブリッドを搭載するトヨタ「ヤリスハイブリッド X・2WD」は、WLTCモード燃費が36km／Lに達します。この燃費数値は、日本で購入可能な4輪車では最も優れています。

一方、ハイブリッド専用車のトヨタ「アクア G・2WD」は、WLTCモード燃費が33.6km／Lで、ヤリスハイブリッドXを2.4km／L下まわり、アクアGは燃料代が7％増えます。

一番燃費がいいトヨタ「ヤリス」

両車は基本的に同じハイブリッドシステムを使っていますが、駆動用電池は異なり、ヤリスはリチウムイオン電池ですが、アクアはバイポーラ型ニッケル水素電池です。

アクアのバイポーラ型ニッケル水素は、電池のサイズを変えずに出力を向上できることがメリット。エンジンとモーターの相乗効果によるシステム最高出力は、ヤリス、アクアともに116馬力ですが、実際の運転感覚で比較するとアクアのほうが体感的に力強い印象です。

また両車ともに5ナンバー車ですが、ヤリスハイブリッドXは全長が3950mm、ホイールベース（前輪と後輪の間隔）は2550mmで、車両重量は1050kgです。

アクアGは全長が4050mm、ホイールベースは2600mmで車両重量は1130kgに増えます。アクアはボディが少し大きく車両重量も80kg重くなり、これも燃費数値に影響を与えました。

このほかタイヤも異なります。ヤリスハイブリッドXはタイヤサイズが175／70R14の転がり抵抗を抑えたタイプで、指定空気圧は前輪が250kPa、後輪は240kPaと高いです。タイヤの転がり抵抗を徹底的に抑えて、燃費性能の向上に重点を置きました。

アクアGはタイヤサイズが185／65R15で、ヤリスハイブリッドXよりも少し太く、走行安定性にも配慮しています。指定空気圧は前輪が220kPa、後輪は200kPaですから、ヤリスハイブリッドよりも低く設定されて乗り心地も快適です。

アクアは前述の通りヤリスハイブリッドXに比べて燃料代が約7％増えますが、走行安定性や乗り心地にメリットが生じます。

※ ※ ※

以上のように、燃費を向上させると欠点が生じる場合もあります。フィットe：HEVのように、ひとつの車種にグレードが豊富に用意されている場合、タイヤサイズなどが異なる複数の仕様を試乗すると良いでしょう。

燃料消費量が10％増えても、それ以上に乗り心地が快適になる場合もあるからです。

ヤリスハイブリッドとアクアにも、同様のことが当てはまります。両車を乗り比べて判断しましょう。

そして転がり抵抗を抑えた低燃費指向のタイヤを履いている場合、日常的に最も気になる欠点が乗り心地です。

販売店の試乗車で、路面の荒れた場所を時速25〜40kmの低速で走っている時に、乗り心地の違いが分かりやすいです。購入する時は試してみることをおすすめします。