礒部花凜、水着グラビアで美ボディあらわ ヤンジャン登場で大反響「ピンクひらひら服が」「最高でした！」
声優の礒部花凜が、18日発売の『週刊ヤングジャンプ』42号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。美ボディを披露したグラビアに、ネット上ではファンより歓喜の声であふれている。
【写真】大胆ボディ丸見え！ショーパン姿の礒部花凜
礒部は、人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ダイイチルビー役や、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』月岡恋鐘役などで人気を集めており、昨年発売されたデジタル写真集の累計ダウンロード数は異例の1万超えで話題に。
今回、礒部は2度目の表紙で登場。人気リゾート地グアムで、グラビアプリンセスと呼ぶに相応しい史上最高にかわいい“かりりん”の姿を届ける。
公開されたカットでは、黒の水着姿や、ショーパンデニムでおへそもチラリと見せており、ネット上では「ピンクひらひら服が一番お気に入りです！」「今回も素敵なカットがいっぱいで最高でした！特に黒の水着が」「いつにも増してはじけたショットが多かったので、こっちも嬉しくなります」などと反応している。
【写真】大胆ボディ丸見え！ショーパン姿の礒部花凜
礒部は、人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ダイイチルビー役や、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』月岡恋鐘役などで人気を集めており、昨年発売されたデジタル写真集の累計ダウンロード数は異例の1万超えで話題に。
公開されたカットでは、黒の水着姿や、ショーパンデニムでおへそもチラリと見せており、ネット上では「ピンクひらひら服が一番お気に入りです！」「今回も素敵なカットがいっぱいで最高でした！特に黒の水着が」「いつにも増してはじけたショットが多かったので、こっちも嬉しくなります」などと反応している。