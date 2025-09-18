¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÄ¾¶á3»î¹ç¤ÇÈïÃÆ¤Î¾åÃãÃ«Âç²Ï¤òËõ¾Ã¡¡1·³ËÉ¸æÎ¨0.00¤Î°ËÆ£Í¥Êå¤òºÆ¾º³Ê
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï18Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯9¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¡Ö±¦Éª´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤ò¼õ¤±Î¥Ã¦¡£Éüµ¢¤·¤Æ8·î26Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¸å3»î¹ç¤Ç¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¼«ÀÕÅÀ¤¬·×9ÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊýÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤³¤ì¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¾º³Ê»þ¤Ï2»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â7ÅÙ¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à27»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.70¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Åê¤Î·ÑÂ³¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£