自民党総裁選挙をめぐる動きです。高市前経済安保担当相は18日午後、立候補の意向を正式に表明しました。

高市前経済安保相

「来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす政策の記者会見を開かせていただきます。私､高市早苗、命がけでがんばってまいります」

高市氏は「今必要なのは、暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治」などと意気込みました。

一方、既に立候補を表明している林官房長官は、「林プラン」と題した政策集を発表しました。林長官は経済政策の目玉として、「1％程度の実質賃金の上昇の定着」を打ち出しました。さらに、社会保障政策として低・中所得者世帯に対して、所得に応じた支援を強化する新たな制度「日本版ユニバーサル・クレジット」の導入を掲げました。

また、自民党が参院選で掲げた一律2万円の給付については、「必ずしも国民に受け入れられた結果ではなかった」と今後、修正していく考えを示しました。

一方、少数与党国会の中での野党との連携については、「政策実現のために誰とどのように連携するかはそのとき、そのときで考えるべき」と述べるにとどめました。