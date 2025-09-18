FLORALE LUXE新作♡菜々緒が魅せる秋冬ランジェリーコレクション

トリンプの「FLORALE BY Triumph」プレミアムライン「FLORALE LUXE」から、2025年秋冬新作が登場♡ 9月17日(水)より順次発売。ピカソの工芸品をイメージした「Relief」、クール＆フェミニンな「Serruria」、エレガントな「Christmas Rose」など多彩なデザインが揃います。新シリーズでは、アウターとのコーディネートも楽しめる着こなしです♪

アウターライクな着こなし提案シリーズ



新作FL5025は、オールオーバーレースを用いたアウターライクなデザイン♡ ブラジャーと重ねたりシャツを羽織ったり自由にコーディネート可能。軽やかで表情豊かなレースが日常の着こなしをアップデートし、ランジェリーの可能性を広げます♪

ピカソ工芸品を表現した「Relief」



FL5023

FL5023は、絵画のように美しいレースとアンティークカラーが魅力。光沢のあるサテン生地に細番手の刺繍系レースを織り込み、リッチで女性らしい印象を演出します。

アートのようなディテールで、身につけるだけで特別な気分に♡

クール＆フェミニンな「Serruria」とエレガントな「Christmas Rose」



FL5011

FL5011は、紙細工のようなセルリアの花をリバーレースで表現。ニュアンスカラーが大人の女性らしさを引き立てます。

FL5024

FL5024（10月下旬発売予定）は、シアー素材と黒刺繍でモードな香りをプラスしたクリスマスローズシリーズ。

妖艶さとエレガンスが両立した新しいフェミニンスタイルです♪

菜々緒と楽しむFLORALE LUXE秋冬♡



「FLORALE LUXE」秋冬新作は、着こなし提案シリーズやRelief、Serruria、Christmas Roseなど多彩なラインナップで、ブラジャーとの重ね着やアウターとのコーディネートも自由自在。

菜々緒さんが魅せるスタイルを参考に、日常に“私らしい”ときめきをプラスして♡ 9月17日(水)より順次発売です♪