「抱っこで寝室に連れて行ってもらいたいイヌ、毎日この時間に立てれなくなる」



【動画】「抱っこして〜」立てなくなる犬さん

こんなポストをされたのはひつじにこ（@ni918co）さん。



動画には、眠くなったのか甘えているのか、立てなくなってしまった犬さんが映っています。



「うちの子も同じことします！共感しかない」

「甘えん坊さんで可愛すぎる」

「抱っこで寝室に運ばれるの、最高の幸せですね」

「これぞわんこあるある！」



ポストをされたひつじにこさんにお話を伺いました。



ーー動画はどのような状況で撮影を？



「いつも母と一緒に寝ていて、動画は母がお迎えに来て『寝るよ』と声をかけたときの様子です。毎晩こんな感じです」



ーー動画をポストしようと思ったのは？



「特別な出来事ではなく日常の一コマでしたが、ふにゃふにゃと崩れ落ちる姿がとても可愛らしくて思わずポストしました」



ーー「立てなくなる」ほどのリラックス状態になるのは、なぜ？



「母がお迎えにくる気配を感じると、へそ天になり待機し始めます」



ーー抱っこで寝室に運ばれるのが嬉しいのですね。



「満足そうな表情をしていたり、すでに眠たそうに目が細くなっていたりします」



ーーどんな気持ちで見守っていますか？



「『甘えているなぁ、可愛いな』と思いながら見送っています」



ーー普段も「甘えん坊サイン」が？



「普段もとっても甘えん坊で常に誰かにくっついていたいタイプです」



ーー今回の動画に大きな反響が寄せられました。



「たくさんのコメントや引用ポストしていただきとても嬉しかったです！『これはわんこあるあるなんだ』と改めて実感しました」



甘えん坊な犬さんの「抱っこで寝室へ」という日課。毎晩繰り返される愛らしい習慣は、飼い主さんにとっても癒しの時間になっているようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）