運気が低迷する時期の過ごし方がカギに

14歳から占いを学び、脚本家になってからも占い師の仕事を続けてきた私は、たくさんの人の人生に触れてきました。その経験から言えるのは、運は他人と比べて良し悪しを判断するものではなく、自分にとってどうかということ。そして、生まれ持った運の量はどの人もあまり変わらないというのが結論です。

では、なぜ「運がいい人」と「運が悪い人」がいるように見えるのでしょうか。それは、人が持つ運の力を100としたとき、「運がいい」と言われる人は、自分は運がいいと信じ、幸せになるためにその運を生かして150にも200にもパワーアップさせている。

反対に「運が悪い」と嘆く人は、自分が運を持っていることに気づかず、100を使い切れていない状態だからです。

ただし、「正負の法則」という言葉があるように、運気は上がれば必ず下がるものなので、一生を通じてずっと運がいい人もいなければ、悪いままの人もいません。

私が行っている「福寿縁うらない」は、占いの師匠である先生が独自に開発した、数気学と四柱推命をベースにしたもの。12年をひとつのサイクルと考え、その間に運気のいい時期と悪い時期が巡ってくるのです。



●12周期の運気の流れ

福寿縁うらないでは、運気が衰える「逢魔（おうま）」と「空亡（くうぼう）」の2年間を「空亡期」と呼び、この時期はさまざまな困難が訪れます。苦手なタイプの人と関わらなければいけなくなる、介護や病気が降りかかる、仕事の環境が変わる、金銭的に窮地に追い込まれるなど、その人にとってつらい出来事が起こりがちに。

ちなみに私の場合、1つ前の空亡期から、朝ドラの脚本を書くという仕事が2度も舞い込むようになりました。朝ドラの脚本なんて、売れっ子の証拠じゃない！ と思われるかもしれませんが、生来怠け者の私にとって、大好きなお酒を飲みに行けず、朝から晩まで毎日ひたすら脚本を書き続けなければならない状況は、もっとも苦手とすること。

けれど、この時期に起こった困難を「人生の宿題」と捉え、目の前の課題に真摯に向き合って乗り越えると、次の12年間は運気のステージがアップし、人生が右肩上がりになっていくのを実感しています。

逆にこの期間に、つらい出来事から逃げたり、いい加減に過ごしたりしていると、その先も宿題が続いていくことになる。運気が低迷している時期の過ごし方が、未来の運の行く末を決める分岐点となるのです。

自分が発した負の感情は必ずはね返ってくる

また、運がいい人には、「人の気を味方につけている」「いつも機嫌がいい」という共通点があります。

1つ目の「人の気を味方につけている」というのは、周囲の人に好かれ、愛され、応援されることで、持ち前の運をどんどん大きくしていっているということ。なぜなら運は、人と人の間に流れる気が循環することで、良くも悪くも変化していくからです。

一般的に強運に思える人も、決して自分の運の力だけで何かを成し得たわけではありません。さまざまな人と接して言葉を交わし、力をもらったり与えたりすることでプラスの気を得て、運を掴みとっているのです。

このことをよく理解しているのが、プロ野球の大谷翔平選手。大谷選手が高校生のときに作った「目標達成シート」には、目標を達成するために必要な要素として「体づくり」や「変化球」といった野球に関係する項目に加えて、「運」と書いてあったそうです。

さらに、その運を引き寄せるために「応援される人間になる」という一文も添えられていたとか。これは、人に好かれる人間になることが、自分の運にどれほどのプラスをもたらすかを無意識のうちにわかっていたからではないでしょうか。

反対に、人の悪口を言ったり、理不尽な感情をぶつけたり、ネガティブな発言を繰り返して、周囲の人に負の感情を向け続けていると、相手からもネガティブな感情が返ってくるため、運気は下がっていきます。

人から返ってくる怒りや恨みがこもったマイナスの気の力は本当に恐ろしく、嫌悪の気を浴び続けていると、たとえ一時的にいい時期があったとしても、遅かれ早かれ運気は失速してしまうのです。

2つ目の「いつも機嫌がいい」というのは、人の気を味方につけるための第一条件とも言えるのではないでしょうか。誰にでも分け隔てなく笑顔で挨拶するのはもちろんのこと、褒め上手だったりする。そういう人の周りはいつも明るい空気で満ちていますから、自然と多くの人が集まってきます。

挨拶や褒めることは、運気を上げるための最強の手段。言葉を交わすだけで互いに嬉しい気持ちになり、お互いのプラスの気が倍増するからです。反対に、無愛想だったり、不機嫌を振りまいたり、人によって態度を変えたりする人は周囲から敬遠されてしまうので、気は淀んでいくばかり。

とはいえ、生きていれば空亡期でなくとも理不尽なことや悲しい出来事に見舞われることはよくあるもの。ですから、いつも機嫌よくい続けることは難しいですよね。けれど運がいい人は、そういう時も「運が悪い」「ツイてない」とは考えません。たとえば交通事故に遭って怪我を負っても、「命があってよかった」と思う。

また、親の介護に直面することになっても、「つらい、苦しい」と嘆き続けるのではなく、時には人の手を借りたり、息抜きをしたりしながら、自分を育ててくれた恩返しだと思って前向きに取り組む。

これは、いわゆるポジティブシンキングとは違います。怒りは怒りとして、悲しさは悲しさとして受け止め、自分の中に生まれたネガティブな感情を上手に発散させつつも、未来は明るくなると信じて目の前のことをこなしていくということです。

ただし、負の感情の発散方法には注意しましょう。嫌なことがあったからとネガティブな発言をまき散らして、周りの人の気分まで悪くするのはもってのほか。

私は嫌なことがあると、親しい人に「これから愚痴を言わせてもらいます」と前置きしてから、相手が不快にならないように面白おかしく話をし、聞いてもらったお礼に美味しい食事とお酒をご馳走することにしています。ほかにも、湧いてきた負の感情を紙に書いて破り捨て、心を切り替える方法もおすすめです。

何歳からでも幸運は手に入れられる

最後にお伝えしておきたいことがあります。それは、漠然と「運が良くなりたい」「幸運に恵まれたい」と思うだけでは、叶わないということ。なぜなら、自分にとってどんな状態が幸せなのかを具体的にイメージし、実現するための努力をしていなければ、運の力も後押しのしようがないからです。

目標を決め、努力をしながら、運の力をパワーアップさせる開運行動を日々の暮らしの中に取り入れていくことが大切です。

目下、空亡期中の私が脚本を書いている来春放送予定のNHK連続テレビ小説『あんぱん』は、やなせたかしさん夫妻の人生をモデルにしたもの。やなせさんもまた、努力を積み重ね、その結果、運を味方につけた方です。

30歳で漫画家としてデビューしたものの、『アンパンマン』が大ヒットしたのは69歳のとき。若い頃は鳴かず飛ばずで、廃品回収の仕事で生活を支えていた時期もあったとか。けれど人生後半に人気漫画家となったのは、不遇な時期もくさらず、大好きな漫画と全力で向き合ってきたからにほかなりません。

日々の生活の中でできる開運行動には、先にお話しした空亡期の過ごし方や、運のいい人の特徴をお手本にすることはもちろんのこと、気軽に取り入れられる方法がたくさんあります。

私が習慣にしているのは、毎朝、玄関のたたきと、昨日履いた靴の裏を水拭きすること。玄関は運気の入口なので、外から悪い気が入り込まないようにするためです。また、運動は気を巡らせて運をアップさせる最良の方法ですから、スイミングとラジオ体操も積極的に行っています。

ほかに、近所の氏神様へは月1回の参拝に加え、悩みがあるときにお参りして、フレッシュな気をいただいているんですよ。遠くのパワースポットよりも、自分が住む土地を守っている氏神様とのご縁を繋ぐことが運気アップには欠かせません。

こちらに、私の著書『運をつかんで幸せになる 強運習慣100』の中から、気軽に取り入れられる開運行動をいくつか紹介していますので、今日からさっそく始めてみてはいかがでしょうか。

「この歳だから、幸運なんてもう縁がない」とクヨクヨしていると運気は停滞していくばかり。目標や夢中になるものを持ち、自分の運の強さを信じて、その力を最大限に発揮するような生活を心がければ、必ずや明るい未来が待っているはずです。

