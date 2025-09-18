【ロジクールG：G515 RAPID TKL】 10月9日 発売予定 価格：25,850円

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」を10月9日に発売する。価格は25,850円。

ロジクールG初の「ラピッドトリガー」に対応したロープロファイルキーボード「G515 RAPID」。9月18日の配信番組「Logitech G PLAY 2025」にて発表されたばかりだが、日本でも10月9日に発売されることが明らかになった。カラーはブラックとホワイトの2種が用意される。

「G515 RAPID」は、発売済みの「G515」をベースに、磁気式アナログスイッチを採用することでラピッドトリガーとSOCD（KEY PRIORITY）に対応。複数層のサウンドダンピングフォームによってタイピング体験を向上させているほか、ダブルショットPBTキーキャップで高い耐久性を実現している。

