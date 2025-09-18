三浦桃香がタレントとドレスアップして可愛い2ショット 「アイドルユニットにしか見えんな」
ティーチングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。19日に開幕する「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の前夜祭で撮影した2ショットを投稿した。
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
一緒に写るのはタレントの森脇梨々夏。三浦がレギュラー出演している「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」（東海テレビ）の2代目アシスタントだ。いつもはゴルフウェアで会う2人だが、前夜祭での三浦はデコルテから袖にかけて透け感のある黒いドレス、森脇はオフショルダーのえんじ色のドレス姿を披露した。アップされた2枚の2ショットを見たファンは「めちゃくちゃかわゆいっす」「二人揃ってゴルフウェアも可愛い、私服も可愛い〜〜！！」「これはアイドルユニットにしか見えんな」など大喜びでコメントを寄せていた。
