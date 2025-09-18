＜速報＞元巨人軍の原辰徳は2バーディ奪取「82」 10オーバーで初日終了
＜日本シニアオープン 初日◇18日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦の初日が進行している。大会初出場となる読売巨人軍の元監督・原辰徳（67歳）は2バーディ・10ボギー・1ダブルボギーの「82」をマーク。10オーバー・122位でホールアウトしている。
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
スタートホールの1番から大ギャラリーを引き連れた。2、4、5番でボギーを叩いたものの、6番パー4では初バーディ奪取し4オーバーで折り返し。後半でも16番で2つめのバーディを奪うなど見せ場を作った。7アンダー・単独首位に古庄紀彦。2打差2位タイには海老根文博、渡部光洋、内田勝也が続いている。2戦連続優勝を狙う岩本高志は2アンダー・12位タイ。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）は1アンダー・23位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
新たな競技人生を歩む元巨人軍・原辰徳 現役時から変わらぬ“サムライの精神”「天下を取りたいのなら…」
石川遼が原辰徳氏のプレーに脱帽「プロ、ですよ」 理由は270Yドライブではなく…
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアーの組み合わせ
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
スタートホールの1番から大ギャラリーを引き連れた。2、4、5番でボギーを叩いたものの、6番パー4では初バーディ奪取し4オーバーで折り返し。後半でも16番で2つめのバーディを奪うなど見せ場を作った。7アンダー・単独首位に古庄紀彦。2打差2位タイには海老根文博、渡部光洋、内田勝也が続いている。2戦連続優勝を狙う岩本高志は2アンダー・12位タイ。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）は1アンダー・23位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
新たな競技人生を歩む元巨人軍・原辰徳 現役時から変わらぬ“サムライの精神”「天下を取りたいのなら…」
石川遼が原辰徳氏のプレーに脱帽「プロ、ですよ」 理由は270Yドライブではなく…
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアーの組み合わせ