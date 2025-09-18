【ロジクールG：ASTRO A20 X】 10月23日 発売予定 価格：27,280円

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりゲーミングヘッドセット「ASTRO A20 X」を10月23日に発売する。価格は27,280円。

「ロジクールG」の高機能モデルを担う「ASTRO SERIES」に新製品「ASTRO A20 X」が登場。「PLAYSYNC AUDIO」に対応しており、ボタンを押すだけで2つのゲーム機をシームレスに切り替えられる。また、48kHzの高解像度マイク、ゲーム音とボイスチャットをミックスできる「MixAmp」も搭載している。

【ASTRO A20 X】

また「ロジクールG」のエントリー向けゲーミングヘッドセット「G321 LIGHTSPEED」の日本発売も決定。伸縮性に優れたニット生地のヘッドバンド、通気性に優れたイヤーカップによって長時間のゲームプレイも快適に行なえる。10月23日発売予定で、価格は9,680円となっている。

【G321 LIGHTSPEED】

そのほかにもF1チーム「McLaren Formula 1 Team」とコラボレーションしたゲーミングヘッドセット「A50 X McLaren Racing Edition」も日本に上陸。10月9日発売予定で、価格は59,950円となっている。

【A50 X McLaren Racing Edition】

(C) 2025 Logicool.All rights reserved

